41-летняя Сати Казанова объявила о беременности

Певица Сати Казанова встретила свое "вымоленное чудо". Певица объявила, что ждет ребенка.



В возрасте 41 года она поделилась радостной новостью со своими поклонниками, продемонстрировав округлившийся живот в личном блоге. Хотя точная дата появления малыша на свет и его пол пока не были обнародованы, Сати призналась, что мечтала о ребенке уже давно.

В своем посте певица назвала беременность очень долгожданным и вымоленным чудом, отметив, что это для нее дар. Она также намекнула на возможность написания книги о своем пути к материнству. Подписчики активно поздравляют ее и желают здоровья и сил.

Сати Казанова уже почти семь лет состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Их союз всегда был прочным, несмотря на то, что на первой встрече они друг другу не понравились. Оба признались, что в тот момент не искали отношений и были с разбитыми сердцами. Однако судьба привела их вместе, и сейчас они счастливы ждать прибавления в семье.

Эта новость порадовала не только саму Сати Казанову, но и ее поклонников, которые с нетерпением ждут появления нового члена в их семье. Несмотря на все трудности и неожиданности жизни, Сати и Стефано доказывают, что любовь и семейные ценности могут преодолеть любые препятствия.