Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России

Телеведущая Анфиса Чехова вызвала обсуждения в социальных сетях. Это случилось после того, как она отправила своего 12-летнего сына Соломона на каникулы в Грузию к его отцу, актеру Гураму Баблишвили.



Анфиса поделилась информацией о поездке наследника. Ведущая отметила, что он летел один, без взрослых родственников. Этот пост вызвал интерес у поклонников и поднял волну обсуждений в сети.

После развода с Гурамом в 2017 году, Анфиса поддерживала дружеские отношения с бывшим мужем, несмотря на сложности в их браке. Соломон регулярно навещает отца в Тбилиси, где тот занимается кинопроектами. Мальчик хорошо говорит по-грузински и интересуется культурой страны благодаря своим родственникам.

По словам самой Анфисы, причиной расставания с Гурамом стало несовпадение жизненных планов. Актер мечтал о постоянном проживании в Грузии, в то время как телеведущая предпочитала путешествия по миру. После развода Гурам переехал обратно в Тбилиси, где основал новую семью с женой Юлией из Красноярска. У них родился сын Персей в 2021 году.

Отношения Анфисы с американским женихом также привлекли внимание публики. После трех лет романтических отношений, пара рассталась из-за разногласий и отсутствия перспектив на будущее вместе. Чехова призналась, что не планирует покидать Россию ради партнера, учитывая свое комфортное положение здесь.

Анфиса Чехова продолжает активную творческую деятельность, поддерживает связь с бывшим мужем и обеспечивает сыну возможность общения с обоими родителями. Ее открытость по поводу личной жизни вызывает интерес у публики и позволяет ей поделиться своими мыслями и чувствами со своими поклонниками.