ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта

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"Пушкин – наше всё" – говорил Аполлон Григорьев. "Солнцем русском поэзии" назвали поэта в газете "Литературные прибавления к Русскому инвалиду". Для каждого из нас Александр Сергеевич – очень родной, понятный и знакомый. А хорошо ли вы помните его биографию?



1. Деятель петровской эпохи абиссинец Абрам Петрович Ганнибал приходился Пушкину... а – ...дедом; б – "...дядей самых честных правил"; в – ...наставником в Царскосельском лицее. 2. На каком языке говорил Пушкин в раннем детстве? а – на русском; б – на немецком; в – на французском. 3. Какой чин Пушкин получил после окончания Царскосельского лицея? а – коллежского секретаря; б – титулярного советника; в – штаб-офицера. 4. Сколько детей было у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой? а – 2; б – 3; в – 4. 5. Какую игру обожал поэт? а – лапту; б – бильярд; в – "кошки-мышки". 6. Во время венчания Пушкина был целый ряд дурных примет. Найдите событие, которого не случалось в храме: а – погасла свеча: б – будущая теща упала в обморок; в – поэт уронил обручальное кольцо. 7. Где похоронен Александр Пушкин? а – в Светогорском монастыре; б – в Москве; в – в Петербурге. --------------------------------- ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1 – а; 2 – в; 3 -в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – а.