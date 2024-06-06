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9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день

9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день
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Прошло 9 дней после того, как 29 мая 2024 года, на 54-м году жизни, после продолжительного лечения ушла знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк, которая появлялась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Сегодня, 6 июня, особый день поминовения покойной по православному канону. Родные и близкие молятся об упокоении души актрисы, читают Псалтырь и акафисты. После прощальной церемонии с Анастасией 1 июня семья не делала официальных заявлений, но поклонники с молитвой не забывают ее, следуя духовным традициям.

Сегодня "Дни.ру" напоминают о важных особенностях церемониальных действий для верующих, освещая обычаи и традиции в поминальный день. Срок в 9 дней – это символичная веха в православном веровании о пути души. Согласно духовным предписаниям, именно 6 июня 2024 года решается дальнейшая участь души Анастасии.

"Прекрасная няня" активно следовала именно православной традиции, поэтому так важны молитвы близких о прощении и упокоении этой заслуженной артистки РФ (2006 г.). В поминальные даты в храмах обычно заказывают панихиды, возносят молитвы Богородице и святым угодникам с просьбами о помощи душе Анастасии Заворотнюк. Ведь поминовение – это не просто дань памяти, а абсолютное проявление духовной любви и заботы о человеке, который ушел навсегда.

Коллаж "Дни.ру" . Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк / @a_zavorotnyuk

Обычаи и традиции в поминальный день – это не только молитвы, но и ритуальные действия, символичный диалог с вечностью. Близкие киноактрисы наверняка посетят храм и поставят свечи. Важная часть православных поминок 9 дня – трапеза, во время которой живые вспоминают добрые дела и светлые события, связанные с ушедшей. На стол традиционно ставятся: кутья, блины, кисель, хлеб. Абсолютно все крепкие напитки в этот день под запретом, ведь поминовение – это не застолье, а молитвенная ритуальная церемония.

Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк / @a_zavorotnyuk

Поклонники в этот 6-й день лета вспоминают, конечно же, и самые важные роли Анастасии в кино. Прошедшие 9 дней без актрисы Заворотнюк — повод не только канонически помолиться о душе, но и надолго сохранить в памяти доброту и свет, которые православная знаменитость излучала в кинопроектах: "Моя прекрасная няня", "Машенька", "Я больше не боюсь", "Код апокалипсиса", "Мамы". Вспомнят сегодня, как в 2019 году артистка перестала появляться на публике вскоре после рождения младшей дочери — Милы…

Заворотнюк далеко не первая ушедшая знаменитость из сериала "Моя прекрасная няня". Ранее уже проводили в последний путь следующих участников актерского состава: Александру Назарову (2019), Дмитрия Персина (2009), Любовь Полищук (2006), Ольгу Прохватыло (2013), Людмилу Алехину (2008), Александра Карпова (2018), Ангелину Варганову (2013).

Прошедшая новость о том, что ушла знаменитая артистка Анастасия Заворотнюк, которая появлялась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", непременно заставила переживать поклонников. Поэтому сегодня "Дни.ру" напоминают: уход актрисы – не конец духовного пути, а символичный переход в следующую жизнь. Традиционная вера в это год от года помогала не только сохранять светлую память о близких, но и проявлять духовную любовь и заботу о человеке, которая выражается в молитве и добром отношении ко всему живому.

Самые родные и близкие покойной: ее 80-летняя мама Валентина Борисовна Заворотнюк, народная артистка РФ (1993 г.); 53-летний муж ушедшей Петр Чернышев, а также ее дети: 28-летняя Анна, 23-летний сын Майкл и 5-летняя дочь Мила. Все они наполняли жизнь актрисы светом, а сегодня не забывают ее в этот поминальный день с просьбами о помощи душе.

Жизнь "прекрасной няни" официально помогали сохранять во время продолжительного лечения специалисты не только в России, но и за рубежом, однако даже их особые действия в помощь молящимся Петру Чернышеву и Валентине Борисовне привели к концу физического. Спустя 9 дней без актрисы, самые важные роли достаются не только родственникам, но и нам. Пока мы заботимся о доброй памяти, поминая добрым словом и любя Анастасию Заворотнюк, то обычаи и традиции непременно заставляют поверить, что уход — не конец духовного пути, а символичное начало светлой дороги.

Телеграм канал

6 июня 2024, 07:30
9 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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