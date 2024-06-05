Известный автор песен и актер ушел из жизни, что стало неожиданностью для общественности не только в России, но и далеко за ее пределами.



Стало известно об уходе артиста из Малайзии Пьяна Хабиба, который также является автором песен, поэтом, актером кино в жанрах: драма, мюзикл, боевик. Особое творческое внимание ушедший Хабиб уделял освобождению простых народов. Пьян родился в малайзийском Пелаке, а ушел навсегда в своей родной стране в Улу Кланге. Однако известен он даже в России. Сообщается, что драматичный уход произошел 4 июня. Известие поступило во вторник после 21 часа. Но о причинах, по которым это произошло, ожидаемо не заявили.

Об уходе поэта Хабиба в возрасте 66 лет сообщила его жена. В этом же сообщении она сделала особенно поэтичное замечание о жизненной драме для общественности. «Мой муж, которого вы знали, ушел. Он вернулся к своему Творцу. Простите его ошибки и помолитесь», — известила живущая в Улу Кланге вдова артиста. Отмечается, что в понедельник 27-го мая настал 66-й день рождения ушедшего малазийца, а уже через 7 дней Пьяна не стало.

Автор песен был глухим, но так было далеко не всегда. Глухота проявилась на 12-м году жизни. По этой причине дальнейшие 55 лет кинодеятель и творец жил простившись со слухом, внимательно и бойко занимаясь свободным творчеством и деятельностью поэтического, актерского, кинематографического, общественного значения. Особенную известность ушедший познал в пределах родной страны Малайзии. В России же выхода актерских кинопроектов с Пьяном Хабибом ожидали не столь внимательно. Последний из них — вышедший в 2022-м сериал «Одноцентовый вор».