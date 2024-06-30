Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна?

Российский шоу-бизнес богат не только на творческие успехи, но и на громкие разводы. На фоне бракоразводного процесса певицы Алсу и ее мужа рассмотри некоторые из самых обсуждаемых историй последних лет.



Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В 2020 году после девяти лет брака распался союз актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В основе развода лежали серьезные обвинения со стороны Муцениеце: рукоприкладство, измены и зависимость. Прилучный никак не прокомментировал эти обвинения. Сейчас каждый из артистов счастлив по-своему.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Несколько лет назад развелись телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров. Несмотря на показную идиллию в социальных сетях, брак дал трещину. Омаров остался ни с чем, в то время как Бородина присвоила себе все нажитое имущество.

Настя Ивлеева и Элджей

В 2021 году расстались блогерша Настя Ивлеева и рэпер Элджей. Несмотря на тайную свадьбу и публичные признания в любви, брак развалился менее чем через два года. По словам Ивлеевой, они сохранили дружеские отношения.

Данила Козловский и Ольга Зуева

Не прошел проверку на прочность союз актера Данилы Козловского и модели Ольги Зуевой. Их отношения строились на расстоянии, и, несмотря на рождение дочери, супругам не удалось сохранить семью.

Разводы знаменитостей часто привлекают большое внимание общественности. Важно помнить, что они являются людьми, как и все мы. Они сталкиваются с теми же трудностями и проблемами в отношениях, что и обычные люди.