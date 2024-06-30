Эти звезды Голливуда не смогли окончить школу: 7 удивительных историй

Получение образования обычно рассматривается как необходимое условие для успеха в карьере. Однако есть несколько исключений из этого правила, особенно в сфере шоу-бизнеса.



Хоакин Феникс

Хоакин Феникс вырос в нетрадиционной семье и бросил школу в девятом классе. Он начал работать актером в детстве и в итоге стал лауреатом премии "Оскар".

Вупи Голдберг

Будущая звезда столкнулась с трудностями в детстве, но благодаря своей страсти к театру она сумела преодолеть невзгоды. Несмотря на то, что она бросила школу в подростковом возрасте и боролась с зависимостью от кокаина, она стала одной из самых известных актрис в мире.

Элайджа Вуд

Элайджа Вуд переехал в Лос-Анджелес в раннем возрасте, чтобы продолжить актерскую карьеру. Он никогда не учился в старшей школе и лишь частично окончил среднюю школу. Тем не менее, он получил признание за свои роли в фильмах, в том числе в трилогии "Властелин колец".

Деми Мур

Артистка также бросила школу, чтобы продолжить актерскую карьеру. Она снялась в таких фильмах, как "Привидение" и "Солдат Джейн", и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.

Чарли Шин

Скандально известный Чарли Шин родился в семье актера Мартина Шина. Он бросил школу в старших классах и официально сменил имя на "Чарли Шин". После непродолжительной работы над любительскими фильмами он дебютировал в кино в "Красном рассвете". Его прорыв произошел в "Взводе" Оливера Стоуна.

Пирс Броснан

Отец Пирса Броснана бросил семью, когда тот был ребенком. Он рос в Ирландии, но в подростковом возрасте переехал в Лондон. Броснан бросил школу в 16 лет и поступил в художественную школу, но не окончил ее. Вместо этого он нашел свою нишу в актерском мастерстве. После работы в театре он добился успеха в сериале "Ремингтон Стил". Позднее он стал известен как четвертый актер, сыгравший Джеймса Бонда.

Джим Керри

Джим Керри бросил школу в 15 лет, чтобы помочь своей семье после того, как его отец потерял работу. Он работал уборщиком, прежде чем начать выступать в камеди-клубах. Его комедийный талант привлек внимание старшего комика Родни Дэнджерфилда, который помог ему переехать в США. Керри добился огромного успеха в таких комедиях, как "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и "Брюс Всемогущий".