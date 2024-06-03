Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента

Лера Кудрявцева сообщила о приключившемся с ней инциденте. Ведущей пришлось срочно отвезти свою пятилетнюю дочь Марию в больницу.



В своем официальном канале в телеграме она рассказала о том, что произошло. Дочь Мария появилась на свет в августе 2018 года в третьем браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. В начале этого года у пары возникли проблемы, но после курса лечения спортсмена семья воссоединилась.

Телеведущая сообщила, что день рождения Марии начался хорошо, но был испорчен прилетами вертолетов на заправку каждые 15 минут, которые сдули все декорации ветром от лопастей. Это привело к опасной ситуации, но к счастью, никто не пострадал.

Однако это было только начало трудностей для Леры. После праздника ей пришлось спешно отвезти дочь в больницу, так как оказалось, что Маша проглотила рыбью косточку. В больнице ей пришлось пройти эндоскопию, рентген, обратиться к ЛОР-врачу и хирургу. Такие события оставили телеведущую в стрессовом состоянии.

Лера Кудрявцева не скрывает своей любви к детям. Она также является матерью сына Жана, которого она родила в 1990 году от первого мужа Сергея Ленюка. Кроме того, она уже стала бабушкой. У Жана появился сын Лев в 2018 году, тот же год, когда родилась дочь Мария. Таким образом, внук Леры старше ее дочери всего на несколько месяцев.