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Пятница 2 августа

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Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи

Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи
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Зендая – талантливая актриса и икона стиля, которая не только впечатляет своими актерскими способностями, но и привлекает внимание своим безупречным внешним видом. Ее бьюти-лайфхаки стали популярными среди ее поклонников, но работают ли они на самом деле?

Масло чайного дерева для точечного лечения акне

Масло чайного дерева обладает антимикробными свойствами и может проникать в глубокие слои кожи, что делает его эффективным средством для лечения акне. Однако важно использовать специализированные косметические продукты с маслом чайного дерева, а не чистый чайное масло, так как это может привести к сухости, шелушению и аллергическим реакциям.

Использование SPF круглый год

Зендая подчеркивает важность использования солнцезащитных средств круглый год, и многие косметологи согласны с ней. SPF защищает кожу от преждевременного старения, ожогов, пигментных пятен и злокачественных образований.

Нейтральные оттенки в макияже глаз

Чаще всего да: нейтральные оттенки, такие как коричневая гамма, легко смешивать и сочетать, что делает их идеальным выбором для начинающих. Они подходят практически всем типам внешности, и их можно варьировать по интенсивности, выбирая оттенки темнее или светлее цвета глаз.

Очищающее масло для снятия макияжа с глаз

Верно, но есть вопросы: гидрофильное очищающее масло является эффективным средством для снятия макияжа, особенно водостойкой туши. Однако для ежедневного использования оно может быть слишком тяжелым, так как может закупоривать поры. Мицеллярная вода может быть более подходящей альтернативой для чувствительной кожи или тех, кто предпочитает более легкие средства для снятия макияжа.

Уход за естественными кудрями

Зендая подчеркивает важность принятия своей естественной текстуры волос и отказа от термообработки. Естественная сушка и использование диффузора с прохладным воздухом помогают сохранить здоровье и форму кудрявых волос. Дополнительный уход, такой как термозащитные средства и несмываемые кондиционеры, также помогает поддерживать их красоту.

Избегание горячей воды при умывании лица

Зендая советует избегать использования горячей воды при умывании лица. Горячая вода может пересушить кожу и вызвать раздражение. Рекомендуется использовать прохладную или теплую воду для умывания лица, чтобы сохранить естественный уровень увлажнения.

Здоровый образ жизни и правильное питание

Актриса подчеркивает важность здорового образа жизни и правильного питания для состояния кожи. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению циркуляции крови, что может положительно сказаться на состоянии кожи. Правильное питание, богатое витаминами и минералами, также может способствовать здоровому виду кожи.

Телеграм канал

29 июня 2024, 00:05
Зендая. Фото: соцсети
Журнал "Hello Russia"✓ Надежный источник

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