Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую

75-летие Александр Панкратов-Черный решил отмечать со зрителями. Он прилетел в Сочи на Международный кинофестиваль "Антарес" и вышел на сцену Зимнего амфитеатра. Но в конце праздничного вечера ему стало плохо с сердцем...

Юбилейный вечер начался с поздравлений – от коллег, друзей, поклонников. В зале были Никас Сафронов, Сергей Селин, Эвелина Бледанс...

И больше часа Панкратов-Черный, стоя у микофона, рассказывал про свой непростой путь в кино, семью, встречи с великими.

Актер волновался. К тому же в Сочи сейчас – пекло. Все это и стало причиной ухудшения самочувствия артиста. "Жарко... голова кружится... Давление упало.. ", – побелел артист и опустился в кресло.

Но концерт он не прервал – продолжил читать собственные стихи, хотя было видно, что ему плохо. Зрители в зале предлагали попить воды, поклонница вышла с миниатюрным вентилятором...

Панкратов-Черный, как настоящий артист, доработал программу до конца, а за кулисами рухнул на стул. С него тут же стали снимать пиджак, вызвали "скорую".

Слава Богу, все обошлось. "Сочи – очень жаркий город, но не столько от Солнца, сколько от тепла людей, которое они мне подарили в этот день, вот и стало плохо. Но уже все хорошо", – сказал артист. На служебном входе он уже фотографировался с поклонниками, принимал подарки и улыбался.