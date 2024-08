[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке

Представляем вашему вниманию уникальный тест, который потребует о вас не только внимательности, но и знания иностранных слов.

Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового кинематографа. Многие фильмы той эпохи стали культовыми и до сих пор любимы зрителями разных поколений. Но что если бы вам предложили угадать эти фильмы по описанию сцены на иностранном языке? Этот тест предлагает вам уникальную возможность проверить свои знания и вспомнить любимые моменты из советских кинолент. Погрузитесь в мир ностальгии и попробуйте определить, о каком фильме идет речь, основываясь на кратких описаниях сцен, переведенных на различные языки с помощью искусственного интеллекта.

1. La mujer envió una carta romántica a un colega con el que había tenido un romance en el pasado

А) "Полосатый рейс"

Б) "Гараж"

В) "Служебный роман"

Г) "Москва слезам не верит"





2. The woman peeled the potatoes, mistakenly dropping the peels into the pot of boiling water

А) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Б) "Полосатый рейс"

В) "Служебный роман"

Г) "Москва слезам не верит"





3. L'homme a organisé un scandale à cause de la réticence de la femme à oublier son amant, qui est allé ivre sur le gel.

А) "Самая обаятельная и привлекательная"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Служебный роман"

Г) "Ирония судьбы, или С легким паром!"





4. La ragazza ha impostato la sveglia per la mattina presto, poi ha pianto per il suo destino difficile.

А) "Карнавальная ночь"

Б) "Полосатый рейс"

В) "Служебный роман"

Г) "Москва слезам не верит"





5. Der Mann war fassungslos, als er im Winter ein Mädchen im Wald sah. Das Mädchen log und sagte, dass ihr nicht kalt sei.

А) "Морозко"

Б) "Девчата"

В) "Джентльмены удачи"

Г) "Ирония судьбы, или С легким паром!"





6. Dwie przyjaciółki recytują mantrę, aby podnieść swoją samoocenę

А) "Кавказская пленница"

Б) "Москва слезам не верит"

В) "Служебный роман"

Г) "Самая обаятельная и привлекательная"





7. Kvinnan sjunger en sång om att vara redo för den årliga högtiden.

А) "Ирония судьбы, или С легким паром"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Старый Новый год"

Г) "Вечера на хуторе близ Диканьки".





8. Soția a lovit-o pe amanta soțului ei.

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Служебный роман"

В) "Любовь и голуби"

Г) "Девчата".





9. Хатшы басты?ына тартымды ж?ріс-т?рысты ?йретіп жатыр

А) "Служебный роман"

Б) "Гараж"

В) "Большая перемена"

Г) "Москва слезам не верит".





10. Kadın kocasına ilişkilerini bitirdiğini ilan eder ve ünlü sevgilisine gider.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Летучая мышь"

В) "Анна Каренина"

Г) "Иван Васильевич меняет профессию".





Ответы:

1. В) "Служебный роман";

2. Б) "Полосатый рейс";

3. Г) "Ирония судьбы, или С легким паром!";

4. Г) "Москва слезам не верит";

5. А) "Морозко";

6. Г) "Самая обаятельная и привлекательная";

7. Б) "Карнавальная ночь";

8. В) "Любовь и голуби"

9. А) "Служебный роман"

10. Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

Советское кино — это не только часть нашей культурной истории, но и источник вдохновения, мудрости и эмоций. Независимо от того, сколько правильных ответов в данном тесте вы дали, главное — это удовольствие от процесса. Также предлагаем вам пройти еще один уникальный тест – угадать советский фильм по прическе легендарных актрис. Его ранее подготовили "Дни.ру".