Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок

Супруга американского артиста Джастина Тимберлейка удивила публику.

В июне Джастин Тимберлейк совершил позорный поступок в Хэмптоне – сел за руль в нетрезвом виде. Пьяный певец управлял автомобилем недолго. Его остановили правоохранители и доставили в полицию. Некоторое время артист провел за решеткой, после чего его освободили из-под стражи.

Пока Тимберлейк находился под арестом, публика пристально следила за его супругой Джессикой Бил. Та, кстати, не стала приезжать в полицейский участок, поскольку была занята съемками в новом фильме в Нью-Йорке. В общем, отсутствие актрисы рядом с супругом можно было бы списать на занятость, но народ обратил внимание, что она перестала носить кольцо на безымянном пальце. Многие сделали вывод, что брак знаменитостей обречен. К тому же, припомнили ранние поступки Джастина, вызвавшие порицание – в том числе измены.

Но на днях Джессика Бил совершила неожиданный для публики поступок. Она появилась на концерте супруга и вела себя весьма активно – подпевала, танцевала, как ни в чем не бывало. Кроме того, на ее пальце снова красовался символ союза и ее любви к Джастину Тимберлейку – то самое кольцо. Выходит, актриса снова простила опозорившегося мужа.