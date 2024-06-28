"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну

Сан-Себастьян сиял огнями фестиваля. Стоя на сцене с "Золотой раковиной" в руках, Светлана Тома чувствовала, как слезы подступают к глазам. Не от радости, нет. В этот момент триумфа ей отчаянно не хватало одного человека – Эмиля Лотяну. Того, кто открыл ей мир кино. Кто создал из нее, тогда еще никому не известной молдавской девушки, звезду мирового уровня.



Еще совсем недавно, на съемках "Табора уходит в небо", режиссер и актриса не могли оторваться друг от друга. Страсть, вспыхнувшая между ними, была подобна цыганскому костру, яркая, безудержная, всепоглощающая. Но, как известно, костры гаснут, оставляя после себя лишь пепелище и горстку теплых углей.



Лотяну быстро увлекся новой музой – юной балериной Галей Беляевой, той самой, которой суждено было стать его женой. А Светлана Тома? Светлана осталась Радой, цыганкой с разбитым сердцем, обреченной вечно скитаться по чужим дорогам.

В "Моем ласковом и нежном звере" ей досталась небольшая роль цыганки Тины, почти вся оставшаяся на полу монтажной комнаты. И все же этот образ становится ключом к пониманию драмы: Тина не покорна, не наивна, в ее глазах – глубина и всепрощение. Словно сам Лотяну говорит устами героя: "Я люблю тебя, Света, по-настоящему, но у нас нет будущего..."

Годы летят, "Табор" триумфально шествует по экранам мира. Тома купается в лучах славы, собирает призы, но личные неурядицы преследуют ее. Она с горечью отмечала, что, видимо, чтобы заслужить счастье, нужно пройти через испытания.

Свадьба Лотяну и Беляевой стала для нее ударом. Однако она, настоящая женщина, находит в себе силы не только принять эту ситуацию, но и подружиться с соперницей. Позже Светлана Андреевна признавалась, что Галя всегда была ей симпатична, и она никогда не ревновала ее к Эмилю.

В 2003-м они вновь окажутся рядом – уже у гроба Лотяну. Две его музы, две любви, две стороны одной медали... "Анна Павлова", которую он снимет ради Галины, не сможет повторить успеха "Табора". Словно история любви и боли, ставшая залогом его творчества, иссякла, оставив после себя лишь легкую грусть и недосказанность.

На кишиневской Аллее славы их звезды расположены рядом. Вечное напоминание о том, что иногда даже самые яркие чувства не могут противостоять ударам судьбы. Остается лишь кино – как отражение прожитой жизни, любви и потерь.