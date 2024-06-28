Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю

Пролетая сквозь облака к Нарьян-Мару, не упустите момент: взгляните в иллюминатор. Арктические ландшафты и тундровый рельеф с малыми реками и ручьями легко можно спутать с марсианскими кратерами. А уж приземлившись, нет никаких сомнений, что это совсем другая планета.



Географически Ненецкий автономный округ (НАО) находится за Северным полярным кругом и представляет собой остров на материке. Зима здесь длится 220-240 дней. Около 40 суток в году проходят под покровом полярной ночи, а в конце мая и до последних дней июля в регионе полярный день. В холодное время добраться в Нарьян-Мар можно по воздуху, а также по зимнику через Усинск — для любителей экстрима. Летом остается все тот же самолет или паром.

Каким бы сложным ни был путь в "красный город", а именно так Нарьян-Мар переводится с ненецкого языка, сюда с восторгом направляются люди из самых разных уголков России. Одни останавливаются в новеньких гостиницах, другие — в арендованных чумах, третьи умудряются ночевать в личных автомобилях. Прибывают на Русский Север с разными целями, но влюбляются в него одинаково.

Из аэропорта в город вас доставят не на оленьей упряжке, а на рейсовом автобусе, теплом и быстром. Прямо у входа в аэропорт остановка. Главное, не уехать в противоположную сторону — в поселок Искателей. Лучше заранее ознакомиться с расписанием. И забудьте об онлайн-агрегаторах такси — тут они просто не нужны.

Если глаза разбегаются и хочется многое успеть, первый пункт назначения — Туристский информационный центр. Он находится на ул. Ненецкая, д.3 — в цоколе офисного пространства. Опытные специалисты — Екатерина, Ксения и их коллеги — не только снабдят вас картой с отмеченными достопримечательностями, но и помогут спланировать маршрут, расскажут о самых интересных местах и событиях.

А еще здесь можно приобрести настоящий сертификат о пересечении полярного круга — он ещё долго будет согревать вас теплыми воспоминаниями о путешествии на край земли!

Нарьян-Мар — городок не велик и не мал

Площадь Ненецкого автономного округа более 176 тысяч квадратных километров — почти как половина Норвегии. Как правило, обеспеченные туристы отправляются в труднодоступные и заповедные места вместе с экскурсиями на вертолетах и снегоходах. В частности, интерес вызывают самый северный термальный источник в мире "Пым-Ва-Шор", священный остров Вайгач, каньон "Большие ворота", памятник природы "Каменный город".

Сам Нарьян-Мар активно принимает гостей по региональным и национальным праздникам. Массовое веселье всегда намечается в Буран дей и День Оленя. В обычное же время на знакомство с административным центром достаточно нескольких часов.

Туристическую прогулку по городу стоит начать с площади Ленина. Шагать по просторным, очищенным от снега улочкам, — особый вид удовольствия.

Кроме монумента вождю революции, здесь расположены важные достопримечательности — здание Администрации и территория Богоявленского собора.

Обратите внимание на памятник самолету "Як-7Б", которым управлял Герой Советского Союза, летчик Алексей Тарасов. В 40-е годы истребитель выдержал 65 боевых вылетов, после чего макет был установлен в НАО в знак почета. История его сохранения также необычна: когда власти решили демонтировать объект из-за износа, жители города объединились и собственными силами восстановили историческое наследие.

В феврале напротив Администрации появился долгожданный островок тепла с изобилием разных напитков — в зимние холода свои двери открыла Арктическая пекарня. С легкой руки московского ресторатора Алекса уютные посиделки стали доброй традицией.

Подумайте хорошо: зачем лететь в Париж ради Эйфелевой башни, если есть Нарьян-Мар и его городская почта?

Такое архитектурное чудо дарит ощущение сказки и шепчет о временах, когда здания строили на века, а мастерство ценилось превыше всего.

Чтобы удивить друзей оригинальным сюрпризом, отправьте им открытку с ненецким приветствием: "Ань торова"!

Есть только миг между прошлым и будущим

Всем, кого Нарьян-Мар подкупил своим очарованием, уготована дорога в краеведческий музей. Его главное сокровище — люди, которые бережно хранят историю края и стремятся передать ее с максимальной точностью. Опытные и влюбленные в свое дело экскурсоводы познакомят вас с удивительными особенностями ненецкой земли, а также ее культурно-историческими, этнографическими и другими традициями.

Почему раньше ненцев называли самоедами и в чем секрет женских нарт? Если вы готовы к увлекательным открытиям, обязательно присоединяйтесь к гиду!

Вас ожидает множество интересных подробностей о судьбе народа, который научился не только выживать в суровых климатических условиях, но и находить счастье в простом, а также делиться им с другими.

И, конечно, не забудьте посетить сувенирную лавку, чтобы увезти с собой частичку северного колорита!

А чтобы еще глубже погрузиться в историю Заполярья, отправляйтесь в расположенный в двух шагах музей-заповедник "Пустозерск" . Вы окажетесь в двухэтажном "Доме Шевелевых" — аутентичном деревянном здании, которое до 1933 года было установлено в первом русском городе за полярным кругом!

С Пустозерском неразрывно связано освоение Крайнего Севера, там же вершилась судьба знаменитого протопопа Аввакума. Вы сможете прочувствовать связь эпох и увидеть, как жили люди на краю земли несколько веков назад, благодаря постоянной экспозиции. Все инсталляции — это проводники времени, которое циклично.

Ночное рандеву

Ежегодно в начале зимы город заметно преображается: когда Нарьян-Мар погружается в темноту, тысячи ярких огней рассыпаются по окрестностям.

Оглянешься вокруг — и не верится, что это волшебство наяву!

А возле культурно-досугового центра "Арктика" гордо красуется она — главная елка, которая ничуть не уступает своим "сестрам" из самых нарядных городов мира.

Лучшая новогодняя столица России притаилась в Заполярье, в царстве снегов и северного сияния!

Все не так, и все не то… когда попадаешь в Нарьян-Мар

Забудьте все, к чему вы привыкли на материке — первое путешествие на ненецкую землю перевернет ваши представления о жизни! Здесь совсем другие правила, продиктованные Севером.

По законам природы в тундре деревья растут плохо, так что древесина в регионе — на вес золота. А уж если говорить о доставке...

Сложная логистика превращает даже самый обычный заказ с маркетплейса в задачу "под звездочкой". Наберитесь терпения и научитесь планированию, прежде чем заказать что-то с "большой земли". Порой приходится составлять списки покупок, оценивать риски и надеяться на удачу. Посылка может идти целый месяц. Сроки непредсказуемы, а брак не исключен.

В Нарьян-Маре нет крупных гипермаркетов, как в среднестатистических городах России. Несколько скромных магазинов представляют базовый ассортимент в интересах неискушенного покупателя. Продукты также доставляют с материка, поэтому здесь не увидите и толп покупателей с нагруженными тележками. Для многих привычно лавировать между обособленными мини-маркетами, чтобы получить разнообразный продуктовый набор.

Здесь ко всему относятся гораздо бережнее, и обмен ненужными вещами остается популярным. Однако те площадки для объявлений, которые распространены на материке, в НАО проигрывают неожиданному сетевому ресурсу: а именно — слегка устаревшему сайту знакомств. Вот такой интересный обычай!

Поскольку надежд на такси возлагать не приходится (хотя в регионе есть и частные компании), на помощь жителям Нарьян-Мара приходит мобильное приложение с поиском попутчиков. Оно удобнее, быстрее и выгоднее — как для водителей, так и для пассажиров.

Личный транспорт здесь выручает, однако климатические особенности Ненецкого автономного округа вносят свои коррективы. В лютые морозы завести машину — большой успех. Поэтому автомобили здесь паркуют прямо под окнами, протягивая из квартир специальные кабели для обогрева двигателя. Забыли подключить шланг на ночь – утром опоздаете на работу.

Типичному представителю общества потребления, характерного для мегаполисов, развлекательная инфраструктура Нарьян-Мара наверняка покажется скромной. Но коренным жителям жаловаться не приходится. Мысли о переезде здесь посещают немногих: родные края дороже любых благ цивилизации. Где родился, там и пригодился.

Там для меня горит очаг

Отправиться в путешествие в НАО стоит хотя бы ради того, чтобы побывать в настоящем чуме. И самый лучший из возможных вариантов — поехать в «Центр арктического туризма» (ЦАО), где разжигают не только очаг, но и устойчивый интерес к местной среде.

На территории комплекса чумы представлены в летних и зимних вариантах. А уж арендовать национальное жилище ненцев или посетить его в рамках экскурсии — исключительно дело вкуса.

В любом случае вас поддержит очаровательный пес Чудо. Он галантно встречает гостей «Центра» и напоминает, как важно делиться позитивом при любой погоде.

Сотрудники ЦАО — это живая энциклопедия. Администраторы, а также экскурсоводы обладают уникальными и углубленными знаниями о быте, истории и культуре региона. Такого вам не найти ни в одной книге!

Пароход — хорошо, паровоз — хорошо, а олени лучше!

Царем тундры издавна признают только одно животное, и олень имеет на это звание полное право. Возле здания ЦАО вы можете познакомиться с одним из ярких представителей вида.

Рогатого красавца выручили из беды и поселили в комфортном вольере. Олень Хори дружелюбный и разрешает проводить фотосессии. Даже пес Чудо поладил с добродушным соседом.

У шамана три руки и крыло из-за плеча

Шаманизм – исконная вера ненцев, с древности определяющая их культуру. Как и в Хакасии, где шаманизм господствовал до распространения христианства, в Ненецком автономном округе к духам относятся с осторожностью и почтением.

В отличие от Тывы, в НАО вера не стала коммерческим предприятием. Действующие родовые шаманы ведут уединенный и непубличный образ жизни вдали от посторонних глаз, оберегая тайные знания. Главный центр сакральной силы ненецких шаманов — остров Вайгач с языческими капищами. Испокон веков на нем проводили культовые обряды и мистические ритуалы, поклоняясь особо значимым божествам народов Севера.

В ненецком пантеоне богов главными считаются братья: Нум и Нга. По преданию, Нум — божество Верхнего мира (светлое, доброе), а Нга — правитель Нижнего мира (темный, злой). На территории "Центра арктического туризма" установлены два настоящих идола, привезенных с острова Колгуева. Если подойти к объектам близко, есть шанс почувствовать концентрацию мощной энергии, чего делать не стоит: каждое изваяние связано с неисчислимыми жертвами.

Говоря о шаманах, жители Нарьян-Мара признают, что в ближайшей округе не осталось открытых приверженцев культа предков. Самый колоритный из прежних — "шаман Коля", который прославился на всю Россию и уехал из города. Однако единого мнения в НАО насчет его способностей нет: пока одни считают его практики итогом пристрастия к горячительным напиткам, другие признают в нем особый дар мистического характера.

Администратор центра туризма Клавдия рассказала, что шаманские ритуалы с бубном и идолами также проводил местный житель, который отправился на службу добровольцем в разгар противоречий на международной арене. По ее словам, перед отправлением мужчина отметил, что назад уже не вернется. И действительно — вскоре его не стало.

Где-то на белом свете — там, где всегда мороз

Сердце Нарьян-Мара — великая река, мать Печора, что несет свои воды к Северному Ледовитому океану. Словно могучие стражи, окружают Ненецкий автономный округ четыре моря: Белое, Баренцево, Печорское, Карское.

В этом царстве снегов и полярных ветров, таится древняя, неведомая сила. Легенда гласит: здесь, под толщей воды, спит колыбель цивилизации — затонувшая Гиперборея, а вместе с ней и священная гора Меру — ось мироздания.

Корень "мр" подобен зерну, из которого прорастает древо языка, связывая невидимыми нитями смыслы и звуки. Произошло от него и слово "мир", объединившее бескрайнюю Вселенную, и род людской, и гармонию согласия, и меру справедливости, и конец земного пути. Даже "море" хранит этот древний зов, напоминая о первозданном океане, начале всего сущего.

"Красно море тишиной, а земля — миром", — эхом раздается народная мудрость.

Так зовет полярный круг, напоминая о неразрывной связи: безмолвных водных глубин и пульсирующей земной жизни.