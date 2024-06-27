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Пятница 2 августа

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Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля

Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля
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Начинается июль. Значит, нас ждет еще больше света, тепла и хорошего настроения. Не пропустит самое интересное этим летом!

ФЕСТИВАЛЬ

"Славянский базар в Витебске"

Этот Международный фестиваль искусств давно стал культурным брендом братской Беларуси. Его знает во всем мире. И он проходит каждый год – несмотря ни какие внешние обстоятельства. Участие там – знак того, то артист достиг вершины музыкального Олимпа. Знак высшей пробы! В этом году "Славянский базар в Витебске" пройдет уже в 33-й раз. Концерты, творческие встречи, спектакли – от имен в афише разбегаются глаза. Ани Лорак, Таисия Повалий, Олег Газманов, Аскар Абдразаков – этих артистов в Беларуси знают и любят. Поэтому билеты на их выступления уходят в первую очередь. На фестиваль приедут Александр Зацепин, Евгения Симонова, Мариам Мерабова, Ярослав Сумишевский, Любовь Успенская. Состоятся концерты классической музыки, джаз на органе, КВН-игра, На дни праздника в Витебск будут пущены дополнительные поезда – из Минска, Москвы, и Смоленска.

С 9 по 15 июля, Витебск.

Фото: пресс-служба

VK Fest

Это не только любимые треки и танцы на закате, но и множество развлечений. Вы сможете участвовать в спортивных состязаниях, играх и конкурсах, ходить на мастер-классы для взрослых и детей, участвовать во множестве других активностей — и все это входит в стоимость билета. Среди звезд – Баста, Тимати, Тося Чайкина, Ева Польна, Моя Мишель, Мари Краймбрери и еще несколько десятков популярных артистов.

13-14 июля, "Лужники".

ВЫСТАВКА

"Мессереры. Сады. Живопись"

"В живописи Анны и Александра Мессерер найден редкий компромисс: авторы пишут этюды как мини-картины, требовательно относясь к цвету и композиции, а их большие работы несут в себе лучшие этюдные характеристики, сохраняя свежесть восприятия образа, эмоциональность, искренность. В работах художников заключена многолетняя история счастливой судьбы, связавшей их семью с Ферапонтово. Они – носитель удивительного дара, обладающие острым чувством метафизики этого места, что открывается далеко не всякому художнику", – говорит о проекте Ольга Силина, искусствовед Музея фресок Дионисия.

С 1 по 28 июля, художественное пространство Ile Theleme.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Владимир Кузьмин

По многочисленным просьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу "Лучшие песни и все хиты!" из уже полюбившихся всем песен. Владимир Кузьмин приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые композиции, которые уже давно стали народными. Певец сделает все, чтобы каждый зритель смог окунуться в романтическую атмосферу и потанцевать под любимый рок-н-ролл. Пленительные мелодии затронут души поклонников артиста, который продолжает оставаться современным и радовать рождением новых песен!.

4 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

"Мегарок"

Впервые в России состоится шоу с участием 1000 музыкантов на одной сцене. Рок-группы Jane Air, Neverlove, Ермак, а также музыканты из составов Ленинград, Слот, Мара, Элизиум и многие другие вместе с тысячей молодых артистов создадут самый масштабный рок-бэнд страны, чтобы исполнить культовые хиты рока. Организаторы обещают полноценное шоу с проработанной драматургией, достойным звучанием, светозвуковыми декорациями и прочими элементами самого масштабного рок-концерта года. Прозвучат хиты The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, КИНО и др. Концерт станет первым в мире шоу огромного рок-оркестра на крытой площадке в стадионном формате.

29 июня, ЦСКА Арена.

ТЕАТР

"Красавец-мужчина"

Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Это размышление о слепой женской влюблённости, за которой следует потеря разума, уязвимость и беззащитность. Это разговор о меркантильности и потере мужского достоинства. В ролях: Родион Вьюшкин, Анастасия Акатова, Джульетта Шабанова, Вадим Андреев, Анатолий Шалухин, Иван Мамонов, Елена Санаева, Лиана Ермакова. Режиссер: Дмитрий Астрахан.

30 июня, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Сирена и Виктория"

Главные героини спектакля – две подруги. Сирена – успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория – скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена тут же советует ей найти другого спутника жизни. В один из вечеров, Сирена, приглашает мужчину по вызову – некого Козерога, обещающего исполнить все тайные желания дам. И тут начинается самое интересное… В ролях: Сирена, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Спартак Сумченко.

1 июля, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Соперницы"

Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда – жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье… Но главное, в спектакле очень много юмора, искрометного, родившегося из импровизаций, баек и богатого актерского опыта.

4 июля, Театр на Таганке.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Одна шестая"

Открыт прием заявок в Сценарную и Актерскую лаборатории III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая". Кураторами проектов стали сценарист Андрей Золотарёв и актер Егор Корешков. Лаборатории включают в себя четырёхдневный интенсив для начинающих авторов и актеров, где у каждого участника будет возможность обучиться навыкам профессии у лучших экспертов страны. Это лекции, авторские мастер-классы, дискуссии, обучающие программы и встречи со звёздами индустрии кино. Шорт-лист участников будет опубликован 19 июля в телеграм-канале фестиваля и в официальной группе социальной сети ВК.

Со 2 по 7 августа, Екатеринбург.

Фото: пресс-служба

Телеграм канал

27 июня 2024, 10:12
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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