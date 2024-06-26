Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд

Beauty-пространство SUITE и тревел-консьерж сервис MUSE PASS провели презентацию глянцевого издания SUITE NEWS. Мария Мельникова, Эльвира Янковская, Лукка Хвича, Самира Мустафаева не только первым увидели новый номер, но и узнали от директора beauty-пространства Гульнары Мирзабековой о популярной этим летом у звезд процедуре.



Оказалось, многие звезды эстрады и кино полюбили авторскую программу Detox от косметолога-биохимика Елены Даниловой. По ее словам, программа нацелена на интенсивную биостимуляцию и считается отличной альтернативой инъекционному омоложению.

Она помогает артистам заполнить морщины, провести реконструкцию, выполнить лифтинг и депигментацию без использования сторонних вмешательств. Вот поэтому наши дивы так хорошо и выглядят!

Артисты приходят на эту программу с различными целями – ради быстрого омоложения, лечения акне, снятия отечности и воспалений. Ведь сочетание эстетической и аппаратной косметологии дает удивительный эффект – кожа проходит полный цикл уходовой терапии и молодость возвращается.

Этим летом российский шоу-бизнес возвращает себе молодость и красоту именно так! Так что никакие фильтры и маски в соцсетях больше звездам не нужны.

