Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о хитром поступке Дженнифер Лопес во время ее визита в российскую столицу.

Чуть больше десяти лет назад Дженнифер Лопес была лицом известного бренда женской обуви. Во время своего визита в Москву она решила заглянуть в бутик, где были представлены эти туфли. Певица захотела приобрести несколько пар для себя. Как рассказала Ксения Собчак, этот магазин работал по франшизе. Это означало, что артистка не могла рассчитывать на бесплатный сервис, даже если она является амбассадором.

Несмотря на условия бутика, было решено подарить Дженнифер Лопес туфли. Однако она должна была купить товары другого бренда, представленные на витрине. Певица согласилась на это условие. Но спустя сутки ее помощница вернула все купленные вещи, а подаренные туфли остались у артистки. Получается, она просто обманула представителей магазина и улетела из страны с подаренными туфлями, не заплатив за них. Эту историю Ксения Собчак назвала коварной.

В последний раз Дженнифер Лопес прилетала в Москву в 2019 году ради концерта в "ВТБ Арене". Тогда певица представила шоу It's my party. Турне было приурочено к 50-летию артистки.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес избавилась от своего пентхауса. Певица продала недвижимость за 25 миллионов долларов. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".