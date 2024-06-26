Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород

Лайма Вайкуле готовится к ежегодному фестивалю в Юрмале, однако билеты продаются медленно.

В конце июля Лайма Вайкуле вновь соберет друзей и единомышленников на фестивале "Laima Rendezvous Jurmala". Ожидается, что в числе почетных гостей будут народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин*. Но даже такой анонс не привлекает народ, поскольку на данный момент продано порядка 10% билетов. На это обратил внимание продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Он убежден в "полнейшем провале" фестиваля Лаймы Вайкуле не только из-за неактивной заполняемости зала. По словам продюсера, даже местные жители не хотят идти на мероприятие артистки, которая якобы активно транслирует агрессивную позицию по насущным темам.

"Сама себе перекрыла кислород", – считает Дворцов.

Фото: YouTube /@laimarendezvousjurmala1563

Шоумен видит в Лайме Вайкуле лицемерного человека, который обогатился благодаря любви того народа, который рьяно критикует. Продюсер отметил: певица, получая в России большие деньги, обзавелась в этой же стране различным имуществом, за что должна быть благодарна.

Ранее стало известно, кто выступит на фестивале Лаймы Вайкуле. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.