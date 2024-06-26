Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой

Жизнь подарила великой актрисе силу, талант и... одиночество. Замужем дважды, любима многими, она так и не нашла своего счастья. Почему? Обратимся к фактам.



Каждый ее роман, словно яркая вспышка, озарял жизнь, но тепла не дарил. Вот история с Петей. В нем все было прекрасно: и внешность, и аккуратность, забота, трогательная простота. Казалось, вот оно – простое человеческое счастье. Но встреча с родителями расставила все по местам. Вывод матери актрисы – «Да на черта они нам сдались!» – оказался пророческим. Идеальный образ разбился о быт и несовпадение характеров.



Этот случай иллюстрирует: за внешним лоском может скрываться пустота. Не зря говорят, чтобы узнать человека, нужно посмотреть на его окружение, на то, как он относится к близким.

Влюбленность в Вячеслава Тихонова тоже не принесла долгожданного счастья. «Он ко мне совсем не испытывал интереса…», – вспоминала Мордюкова. Получается, ее собственная инициатива в отношениях стала началом конца. Мужчины, которых Нонна выбирала сердцем, оказывались не способными на равные чувства. Первый муж жил в мире собственных иллюзий, второй обижался на ее успех. Ни один из них не смог стать для нее надежной опорой, тем самым «настоящим мужчиной», о котором она мечтала.

История с «чистокровным князем» — яркое тому подтверждение. В новогоднюю ночь Нонна, ожидая встречи с любимым, попала в нелепую ситуацию, заблудившись в новых районах. Какой же выбор сделал «князь»? Он предпочел остаться дома, упрекая ее в непунктуальности, вместо того чтобы прийти на помощь. Более того, пять лет он жил за ее счет, не считая нужным заботиться о материальном благополучии.

Все эти истории подводят к неутешительному выводу: Нонне Мордюковой, при всем ее таланте и женской привлекательности, так и не удалось построить гармоничных отношений. Возможно, причина в том, что она, как и многие женщины, искала не того, кто рядом, а того, кто в ее мечтах.