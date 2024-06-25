Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени

Забытые вкусы детства или экзотика на тарелке? Неприметные сорняки или кладезь витаминов? Редакция "Дни.ру" раскрывает неожиданный потенциал привычных и не очень растений. Превратите их в аппетитные летние салаты!



На грядках стремительно пробивается зелень, маня сочными вершками и напоминая о скоротечности этого лета. Укроп и петрушка, кинза и сельдерей – знакомые каждому ингредиенты блюд. Не упустите возможность приготовить из них полезные, вкусные, оригинальные и, что немаловажно, простые салаты!



Хотите чего-то необычного, но простого в приготовлении? Попробуйте салат "Оригинал" . Зелень укропа и петрушки, белок вареного яйца мелко порежьте, перемешайте. Вареный желток разотрите со сметаной и заправьте салат. Выложите горкой в салатник или глубокую миску, украсьте зеленью. Солите осторожно: зелень соли не любит!

А может, вы предпочитаете более пикантные варианты? Тогда салат "Деликатес" – ваш выбор. Зелень укропа и петрушки мелко порежьте, корень хрена натрите на крупной терке. Перемешайте, заправьте растительным маслом с уксусом, сметаной или майонезом пополам со сметаной. Такой салат хорош не только на закуску, но и в качестве гарнира.

Иногда самые незаметные растения таят в себе удивительные вкусы. Возьмите, к примеру, лопух. Молодые листья лопуха тщательно промойте, опустите на минуту в кипящую воду, затем обсушите и мелко порежьте. Добавьте мелко нарезанный укроп, тертый хрен. Немного посолите, заправьте сметаной. Зелени лопуха и укропа возьмите поровну.

Для любителей ярких красок и разнообразия подойдет салат "Ассорти" . Он и полезен, и смотрится красиво. Выкладываем посреди блюда нарезанный кружочками редис, вокруг него раскладываем, также горками, зелень укропа, петрушки, кинзы, лука. Отдельно подадим сметану.

И даже обычный подорожник может стать изюминкой вашего стола. Зелень петрушки и подорожника (50/50) мелко нарежьте, добавьте натертый хрен, приправьте, дополните сметаной, оформите кусочками отваренного яйца.

Итак, не бойтесь экспериментировать! Ведь даже самые простые ингредиенты, собранные с грядки или найденные во время прогулки, могут стать основой настоящего кулинарного шедевра.

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