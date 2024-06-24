77-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой

Критика Татьяны Васильевой в адрес Аллы Пугачевой вызвала много обсуждений в российском шоу-бизнесе. На YouTube-канале "Эмпатия Манучи" актриса рассказала о своем отношении к Примадонне и объяснила, почему больше не хочет слушать ее песни.



Ситуация с отъездом знаменитостей из России до сих пор вызывает множество разногласий. Татьяна Васильева открыто выразила свое негодование по поводу тех, кто "наплевал на страну" и уехал за границу.

Она отметила, что раньше была поклонницей Аллы Пугачевой, но после того, как та уехала из России в Израиль, она больше не хочет слушать ее песни. Актриса считает, что знаменитости, которые уехали из страны, не оправдали ожиданий своих поклонников и не остались верными своим корням.

При этом Татьяна Васильева сама не собирается уезжать из России и хочет, чтобы ее дети и внуки росли в своей родной стране. Она также помогла вернуть внука Гришу из Германии, куда его увезла его бывшая невестка Анастасия Бегунова. Внук вернулся домой и теперь живет с новой семьей его отца.

Татьяна Васильева также поделилась радостной новостью, что скоро станет бабушкой в шестой раз. Она обещает прививать всем своим внукам любовь к родной стране, ее культуре и истории.

Ситуация с отъездом знаменитостей из России продолжает вызывать много разногласий. Каждый имеет право на свое мнение и свободу выбора. Важно помнить, что каждый человек имеет право на свою личную жизнь и выбор места жительства.