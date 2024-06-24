Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС

Евросоюз расширил персональные ограничения против россиян. Санкции коснулись и Ярослава Дронова, который выступает под сценический псевдонимом Shaman.

В новый пакет санкций Евросоюза против России вошли 68 физических и 46 юридических лиц. Постановление опубликовано на сайте ЕС. Но Ярослав Дронов принял эту новость с юмором. "Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ", – пояснил он "Дни.ру".

Напомним, музыкант давал концерты в Луганске, Мариуполе и Геническе, пел для солдат, которые проходят лечение в госпитале Подольска, выступал на Красной площади. За это он стал считаться главным патриотическим артистом России.

И за это в русофобской Латвии его внесли в "черный список", запретив въезд в страну в числе прочих российских культурных деятелей, поддержавших СВО. Через пару месяцев подоспела и Канада – Дронов попал под ограничительные меры там в числе "лиц, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину".

Но все это музыканта мало заботит. "У меня нет на западе ни банковских счетов, ни бизнеса, ни недвижимости, – заверил SHAMAN. – Поэтому меня эти санкции никак не волнуют. Я никогда не был в Америке и Канаде. И на козни их не обращаю внимания".