"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться

Антон Зацепин стал участником Международного кинофестиваля "Кабардино-Балкария’2024" в Нальчике и концерта "Сказки старого парка" в курортном Кисловодске. Со знаменитым выпускником "Фабрики звезд-4" с популярным исполнителем поговорил корреспондент "Дни.ру".



Визитной карточкой Антона стал хит "Широка река" из репертуара Надежды Кадышевой и группы "Золотое кольцо", Исполнять Зацепин стал его еще двадцать лет назад. И по сей день ни одного выступление не обходится без этого, ставшего народным, шлягера.

"На "Фабрике" продюсеры долго искали для меня репертуар, поскольку я поначалу зарвался и не мог выдавить из себя какие-то ноты и песни, – признается музыкант. – Режиссер Лина Арифулина предложила мне попробовать себя в этой песне. И я понял, что поскольку у меня всегда получалось петь высоко и сильно, то можно попробовать. А потом мы решали, как на сцене соединить два стиля и два поколения, когда надо было спеть в дуэте с Надеждой Кадышевой".

Позже, когда Зацепин записывал альбом, решил вставить туда сольную версию этой композиции. И с тех везде ее исполняет ее. Сегодня Антон считает песню "Широка река" своей кормилицей.

"Я могу петь только ее, и на кусок хлеба всегда заработаю, если совсем прижмет", – улыбается артист.

Что же касается авторских прав, то, по словам Зацепина, ему никто ничего не запрещал, но он и не платит никому за исполнение – все на дружеских началах.

А вот с песней "Ниже ростом только Губин", которая тоже со времен "Фабрики" есть в репертуаре Зацепина, все вышло не столь же гладко. "Мы, наверное, с автором музыки и слов Игорем Николаевым попали просто в триггерную точку страшного задавленного комплекса у Губина, – рассуждает Зацепина, – И на всю страну акцентировали на этом внимание".

"Вначале мы с Губиным нормально общались, обнимались на сцене, жали друг другу руку и он даже хотел сам спеть эту песню, – уверяет Зацепин. – Но потом у Андрея, видимо, начались какие-то проблемы – он захотел что-то предъявлять нам и даже судиться. Наверное, там пошли уже какие-то нарушения и изменения психики, а мы просто добили эту историю. И до сих пор его поклонницы присылают мне гневные письма с проклятиями. Хотя я уже много раз каялся и извинялся. Поэтому уже очень много лет эту песню не исполняю. А если заказчик просит, то требую двойной гонорар за нее".