[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров

Шляпа в кинопроектах СССР могла подчеркнуть хладнокровную мужественность или трогательную наивность, говорила о профессии и социальном статусе. Кроме того, она могла выдавать в герое и пройдоху, и джентльмена, и романтика, и брутала. И каждый раз она была той самой — неповторимой, которая создает эстетику кадра и врезается в память.
А вы видите сквозь года и поля шляп? Тогда у нас есть для вас дело! Чтобы было дело в шляпе — пройдите тест от редакции "Дни.ру"! Отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе!
Вас ждет (5) изображений, (5) знаковых головных уборов. Целых (3) варианта ответа к каждому из (5) заданий, но правильный только (1). Сможете определить фильм, ориентируясь только на шляпу и человека? В каждой из выбранных нами кинолент СССР сыграли женщины, но ни одна из них не вошла в наш тест.
Запомните и уловите главное:
- Персонаж – герой своей истории.
- Шляпа – часть его легенды.
- А фильм... Фильм вы должны угадать сами!
ВОПРОСЫ
1/5
A — Девушка с гитарой (1958)
B — Всадник с молнией в руке (1975)
C — Человек с аккордеоном (1985)
2/5
A — Новые похождения Кота в сапогах (1958)
B — Новые похождения Швейка (1943)
C — Новые приключения неуловимых (1968)
3/5
A — Берегись автомобиля (1966)
B — Иди и смотри (1985)
C — Смотри в оба! (1981)
4/5
A — Республика ШКИД" (1966)
B — Достояние республики (1971)
C — Сердце матери (1965)
5/5
A —
Три плюс два (1963)
B — Три тополя на Плющихе (1967)
C — Два капитана (1976)
ОТВЕТЫ
1 — B — "Всадник с молнией в руке" (1975)
2 — A — "Новые похождения Кота в сапогах" (1958)
3 — C — "Смотри в оба!" (1981)
4 — B — "Достояние республики" (1971)
5 — A — "Три плюс два" (1963)
У вас все верно? Тогда вы истинный знаток советского кино! А, может быть, еще и мужчин, и шляп. Получите 5 с плюсом.
У вас есть ошибки? Тогда самое время пересмотреть классику и пройти тест сначала.
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