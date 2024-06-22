[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров

Строгая или небрежная, фетровая или суконная, летняя или зимняя – шляпа в советском кино всегда была чем-то большим, чем просто дополнение к образу. Это целый мир, отраженный в зеркале советского кинематографа.

Шляпа в кинопроектах СССР могла подчеркнуть хладнокровную мужественность или трогательную наивность, говорила о профессии и социальном статусе. Кроме того, она могла выдавать в герое и пройдоху, и джентльмена, и романтика, и брутала. И каждый раз она была той самой — неповторимой, которая создает эстетику кадра и врезается в память.

А вы видите сквозь года и поля шляп? Тогда у нас есть для вас дело! Чтобы было дело в шляпе — пройдите тест от редакции "Дни.ру"! Отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе!

Вас ждет (5) изображений, (5) знаковых головных уборов. Целых (3) варианта ответа к каждому из (5) заданий, но правильный только (1). Сможете определить фильм, ориентируясь только на шляпу и человека? В каждой из выбранных нами кинолент СССР сыграли женщины, но ни одна из них не вошла в наш тест.

Запомните и уловите главное:



Персонаж – герой своей истории.

Шляпа – часть его легенды.

А фильм... Фильм вы должны угадать сами!

ВОПРОСЫ

1/5

A — Девушка с гитарой (1958)

B — Всадник с молнией в руке (1975)

C — Человек с аккордеоном (1985)

2/5

A — Новые похождения Кота в сапогах (1958)



B — Новые похождения Швейка (1943)

C — Новые приключения неуловимых (1968)

3/5

A — Берегись автомобиля (1966)

B — Иди и смотри (1985)

C — Смотри в оба! (1981)

4/5

A — Республика ШКИД" (1966)



B — Достояние республики (1971)

C — Сердце матери (1965)

5/5

A — Три плюс два (1963)



B — Три тополя на Плющихе (1967)

C — Два капитана (1976)

ОТВЕТЫ

1 — B — "Всадник с молнией в руке" (1975)

2 — A — "Новые похождения Кота в сапогах" (1958)

3 — C — "Смотри в оба!" (1981)

4 — B — "Достояние республики" (1971)

5 — A — "Три плюс два" (1963)

У вас все верно? Тогда вы истинный знаток советского кино! А, может быть, еще и мужчин, и шляп. Получите 5 с плюсом.

У вас есть ошибки? Тогда самое время пересмотреть классику и пройти тест сначала.