Народный артист Лещенко заявил об уходе талантов, которые прославились песнями композитора Пахмутовой, создавшей церемониальную прощальную музыку для финала "Олимпиады-80" – "До свидания, наш ласковый Миша".

В СССР народному артисту — Льву Лещенко— принесла небывалую славу не только песня "День Победы" Давида Тухманова, но и композиция Александры Пахмутовой: завершающая церемонию прощания с "нашим ласковым Мишей", финальный аккорд "Олимпиады-80". Талантливым артистам Александра Николаевна создавала такие музыкальные шедевры вместе с песенником Николаем Добронравовым, что стали самостоятельным и сложным проявлением народного искусства СССР.

Дав оценку композициям Пахмутовой, Лев Валерьянович заявил об уходе талантов. Искусство СССР, бывалые победы вместе с "добром", с „ласковым Мишей“... Другой такой Александры Николаевны, создательницы песен-шедевров и музы Николая, не предстало на музыкальном Олимпе.

Лещенко, помимо ухода талантов 80-х, славно отметил, что композитор Пахмутова предвосхитила прощание с ’Мишей’ своим финальным аккордом Олимпиады. Также он отметил и то, что до завершающей церемонии даже не оценил композицию как должно. А ведь олимпийский мишка стал исключительным символом СССР! Восхищенный народ прощался с Мишкой, но Добронравов уже дал план другого свидания!

"Подобные вещи в искусстве — их не спланируешь. Всё само сложиться должно", — заключил о композиции Лещенко.