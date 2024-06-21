Узнала по часам на руке: у пойманного на измене любовника Семенович объявилась жена

Анна Семенович оказалась втянута в некрасивую историю. Появилась информация, что ее новый избранник не только женат, но и погряз в долгах.



Семенович всегда скрывала подробности своей личной жизни. Однако в последнее время она намекала на то, что у нее появился новый спутник. Фанаты надеялись, что на этот раз певице повезет и она наконец выйдет замуж.



Светская пресса стала распространять информацию о том, что у возлюбленного Семенович уже есть семья: жена и сын в Германии. Якобы его супруга Марина Ш. узнала мужа на фотографиях с отдыха Семенович и премии МУЗ-ТВ. Утверждается, что любовника ведущей выдали наручные часы, которые мелькнули в кадре.

"Так и опознала, а потом понеслись статьи… Мол, какой классный жених у Семенович – брутальный, статный, как они активно работают над детьми. Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?", – цитируют женщину журналисты.

Также расползаются слухи о том, что финансовое положение избранника Семенович также оставляет желать лучшего. Он владеет бизнесом по строительству и сдаче в аренду логистических центров в России, но, по словам его жены, больших денег это не приносит. "В Германии у него все в кредитах, семье дает 2000 евро в месяц", – добавила Марина.

Остается только гадать, знает ли сама Семенович о том, что встречается с женатым мужчиной. Эта история вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи осудили Анну за то, что она связалась с женатым мужчиной. Другие выразили надежду, что певица не знала о его семейном положении и скоро разорвет отношения с ним.

Стоит отметить, что приведенные выше утверждения являются домыслами журналистов и пользователей Сети. Кроме того, этические суждения о чьей-либо личной жизни являются крайне субъективными. Не исключено, что коварные журналисты из таблоидных СМИ лишь возводят поклеп на честных порядочных людей.