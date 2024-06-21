"Вытащили из горящей квартиры": потрясенная спасателями Кудрявцева излила душу

Появилась волнующая заметка о пожаре со слов Кудрявцевой. Чудесная история спасения потрясла и поклонников Леры в "Telegram"

Telegram-профиль телеведущей пополнился душевной историей о спасении кота из горящей квартиры. Лера поделилась волнующей заметкой о пожаре, будучи потрясенная, растроганная тем, как спасатели вытащили, извлекли питомца из огня, провели для котейки искусственное дыхание. Такие люди!

"Они [спасатели] вытащили котейку из горящей квартиры, сделали питомцу искусственное дыхание и спасли..." — заявила переполненная столь приятным и трогательным поведением спасателей Кудрявцева.

Со слов Кудрявцевой, "чем-то хорошим" плохие новости перекрываются, причем всегда, что спасительно греет душу. В Telegram ведущая отметила то, что в душевной истории кота, извлеченного из огня потрясающими спасателями, появилась хозяйка. Она отблагодарила искусных спасателей, замеченных на пожаре.

"Столько плохих новостей. Но они всегда перекрываются чем-то хорошим. Приятно смотреть на то, что есть такие люди..." – излила душу Кудрявцева.

Ранее Валерия Львовна заявилась в Telegram, будучи вестником именно „плохих“ новостей. Со слов Кудрявцевой Валерии Львовны, неосмотрительную девушку в шторм полностью накрыло морской волной. И без чуда — никто не спас. Неравнодушные люди, тронутые новостями, профильные спасатели по-хозяйски вели осмотр моря, но ничего хорошего.

Также ранее было заявлено то, что Наталья Штурм спасла соседей, заметив новость о пожаре из-за горящей квартиры.