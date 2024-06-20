Красная дорожка к детскому дому: новый маршрут Виктории Бони

"Я хочу усыновить ребенка, а может, даже двоих)))" – такое откровенное признание Виктории Бони появилось в Telegram

Кажется, неосмысленная жизнь полна потерь. Лицедействовать по-голливудски на красных дорожках интриганке хватило. Боня важно выдала: надо матерью приемной стать – только одному, но может быть, и двоим детям.

Детей двое быть может. Но только одному статусу приемной матери надо придавать уважение. Боне хватит интриг. Дорожить красотой и голливудским лицом — терять полноценный жизненный смысл. Не кажется?

Началась история до появления... в мире единственной дочери. С чужеродным именем она у Вики — Анджелина. Не по-русски и, похоже, будто в честь Джоли.

Джоли, будем честными, не похожа ни на "русскую Анджелину", ни на "Вики". Но именно "родное" в чужом — дочери, единстве, мире... Появляется? История началась!

Энджи детей усыновляла: Мэддокс, Пакс, Захара. Смело. Молча. Троих. Мир меняла — без перьев на красных дорожках.

В 2002 году усыновить решилась и Германова. Неброская актриса "Розыгрыша". Тихо забрала из детского дома полуторагодовалого Колю. Вернула, как в школу пошел.

Задумалась о приемном ребенке и Бузова. Много раз говорила. Делала ли? Нет. Только свои селфи.

Орлова в 44 забеременела, в 45 родила. Еще и собак из приюта забрала. В доме 4 собаки. Каждую полюбила.

«Я хочу усыновить ребенка, а может, даже двоих)))» — молвит Виктория Боня. Осенью — 45. И новая роль?