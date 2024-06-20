"Обе жены считают меня сволочью": крик души 87-летнего актера Назарова

Кинофестиваль "Кабардино-Балкария'2024", который проходит в эти дни, собрал множество знаменитых актеров. Фильмы, мастер-классы, творческие вечера – форум стал главным событием лета на Северном Кавказе! Приехал в Нальчик и легендарный актер Юрий Назаров, знакомый по фильмам "Андрей Рублев", "Горячий снег", "Последние залпы". Поклонники считают его кумиром, легендой. Но вот у родных людей отношение несколько иное иное...

У знаменитого актера было два жены – официальная и гражданская. "Правда, обе считают меня сволочью, – признался Назаров. – Для одной – потому что я завел другую на стороне, а для той – потому что не ушел к ней в итоге".

О рожденных в браке и вне его пятерых детях актер говорит с грустью в голосе. "Мне гордиться и хвалиться нечем, поскольку детей я не воспитал, – вздыхает Юрий Владимирович. – Потому что их баловала моя жена – попросту говоря, уродовала. Я в это время много работал, уезжал порой месяца на три на съемки, а она в это время занималась детьми. Участвовала в этом процессе и ее мама – моя теща, которая родилась в Лондоне и меня не уважала. А потом моя жена попыталась так же уродовать и внуков. К счастью, дочь вовремя отправила сына куда-то – сейчас он врач. А внучку отдала в спорт. Так и спасла их от бабушки".

Всего же у Юрия Назарова десять внуков, старшему из которых уже около 40 лет, и шестеро правнуков.

"Родные не понимают и не разделяют моих взглядов (актер поддержал воссоединение Крыма с Россией, проведение СВО и участвовал и считает Сталина спасителем мира – Прим. ред.), умоляют не говорить с ними про коммунизм, – пожаловался актер. – Да и живут дети не в России. Так моя дочь Марфа живет Израиле, я там никогда не был. А дочь Варвара с мужем обитает в Голландии. И связи с ней у меня давно нет".

О том, чтобы собраться всем весте, никогда не шло и речи. "Я никогда не бывал ни у дочери в Израиле, ни у дочери в Голландии, да и они не приезжают", – вздыхает Народный артист.