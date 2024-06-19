ЧП на концерте: певица Anna Asti выбила себе передние зубы микрофоном

Певица Anna Asti, известная своим ярким творчеством, поделилась с журналистами необычными историями, произошедших с ней на сцене. Она призналась, что постоянно сталкивается с различными неприятностями во время выступлений.



На премии МУЗ-ТВ все прошло гладко, но она отметила, что это не всегда бывает так. Одним из недавних инцидентов, случившихся во время ее сольных концертов, было сломанное каблук. Несмотря на это, певица продолжала выступление еще два часа в этих туфлях.

Еще одним происшествием на выступлении было увечье. Анна выбила себе два передних зубов микрофоном, из-за чего ей пришлось держать рот прикрытым во время выступления.

Кроме того, Anna Asti упомянула, что номер, с которым она выступила на церемонии премии, обошелся очень дорого. Она отметила, что специально для этого случая был создан конструкция в виде коня для полета над сценой. Выступления Anna Asti оказываются наполненными не только яркой музыкой и харизмой, но и неожиданными ситуациями, которые она успешно преодолевает, продолжая радовать публику своим талантом.

Ранее Клава Кока, отвачая на вопрос о победе в номинации "Лучшая в Сети" над такими известными артистами, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова, отметила, что секрет ее успеха заключается в том, что она живет этим. Она также выразила уважение к Киркорову и Бузовой, отметив их профессионализм.