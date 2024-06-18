Молчание прервано: почему плачет Чулпан Хаматова

Яна Поплавская прервала молчание. Актриса и телеведущая заявила, почему "плачет" Чулпан Хаматова.

Повод для комментария появился после отмены рижского спектакля, где главную роль должна была исполнить Чулпан Хаматова, покинувшая Россию в 2022 году. Партнером актрисы по сцене значился Максим Суханов, а постановщиком выступил еще один эмигрант – известный российский режиссер.



Яна Поплавская заявила: "У этих людей нет чести – та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет по тому, что цена предательства оказалась низкой". Актриса убеждена: дело не в языковом барьере и не в трудностях переезда, а в том, что, покинув родину, эти люди не нашли того признания и востребованности, на которые рассчитывали. Вместо ожидаемой славы и почета – "30 сребреников", едко замечает Поплавская. Яна уверена: многие эмигранты стремились не столько к свободе слова, сколько к возможности жить богато и ни в чем себе не отказывать.

Чулпан Хаматова не прокомментировала слова коллеги. Однако, с момента отъезда звезда не раз давала понять, что ее позиция остается неизменной. Она открыто критикует Россию и даже отреклась от звания "Народная артистка РФ". Кроме того, Чулпан известна своей поддержкой коллег, также подвергшихся критике на родине. Хаматова одной из первых выступила в защиту Лии Ахеджаковой после ее увольнения из театра "Современник".

Яна Поплавская стала бабушкой во второй раз минувшей зимой. На свет появилась внучка, которую назвали Аглаей. Первый внук актрисы Иларий старше сестры на 3,5 года. Осенью 2022-го в семье отметили свадьбу — замуж вышла Яна Поплавская.