Чурикова высказалась об уместности праздников звезд в нынешнее непростое время

Легендарная телеведущая Яна Чурикова стала гостьей "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". За кулисами церемонии с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я думаю, что такая масштабная премия очень нужна нашей индустрии, – говорит Яна Чурикова. – Я сама академик МУЗ ТВ, голосую во всех номинациях, и вижу, что там представлены все, кто сегодня выпускает музыкальный контент. И, конечно, артистам надо понимать, как работают коллеги по цеху".

Премии не было два года, и сегодня было много споров об уместности ее в нынешней непростой ситуации. "МУЗ ТВ очень вовремя решил устроить эту премию, – уверена телеведущая. – Не потому что, это какой-то праздник, нет. Это просто показатель того, как мы классно потрудились за это время. Я за то, чтобы люди, которые хорошо поработали, получили бы по заслугам".

Чурикова призналась, что следит за молодыми исполнителями. "В этом пуле мне нравятся многое, – признается Яна. – Например Денис Лирик – артист лейбла "Семья" ( российский рэп-исполнитель из Ульяновска, чей первый трек “Каждому свое”, вышел в 2007 году – Прим. ред.). Я много видела его на "Голосе" – он в качестве аранжировщика помогал Юлии Зиверт. Он очень настоящий – пришел сюда не хайпиться, а делать хорошую музыку".