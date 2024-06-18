Исхудавший на таблетках 50-летний Фомин: "Меня штырит!"

Митя Фомин стал украшением "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". Атлетичная фигура, элегантный белый костюм – настоящая звезда! За кулисами с популярным певцом встретился корреспондент "Дни.ру".

Рассказал Митя Фомин об основательной подготовке к этой значимой музыкальной премии: "Мы специально ездили в Петербург за костюмом, мы худели и занимались спортом". Он хотел всех удивить и восхитить. И ему это снова удалось!

Чудес, как известно, не бывает, поэтому певец быстро сбросил вес, в том числе, и при помощи чудо-пилюль. "Я похудел на три килограмма, – признался Фомин. – Но для этого не только ничего не ел, а на одном известном маркетплейсе заказал таблетки для похудения. Эффект потрясающий! Меня штырит, как ненормального!"

На фуршете для артистов за кулисами торжественной церемонии Митя Фомин налегал на осьминогов и прочие морепродукты. Говорит, что это – чистый белок, поэтому есть его можно без опасения испортить фигуру. При росте в 181 см артист весит 75 кг.

Стоит напомнить, что, по мнению диетологов, оптимальным для мужчин и для женщин считается постепенное снижение веса на 5–10% от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы тела. Хотя удержать весь куда сложнее, чем сбросить...