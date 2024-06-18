Косметолог Ткаченко рассказала, как правильно заботиться о чувствительное коже

Как ухаживать
за чувствительной кожей? Прежде всего, необходимо понять причину ее чувствительности.
Если это генетическая предрасположенность с момента рождения, это одно дело. Если
чувствительность появилась недавно, то, скорее всего, имеется определенный раздражитель.
Начнем по порядку…
Если дело в провокаторе…
Для чувствительной кожи чаще всего таким провокатором является неправильный уход: агрессивные скрабы, щетки, излишние пилинги, салонные процедуры, лазерные шлифовки. В случае обнаружения такого провокатора необходимо немедленно прекратить его воздействие на кожу, что повысит вероятность ее восстановления. Для этого из косметики следует использовать мягкие гипоаллергенные продукты, предпочтительно без отдушек и красителей. Очень важно включить в регулярный уход за чувствительной кожей крем с церамидами. Они способствуют восстановлению липидного барьера. Ведь именно повреждение защитного барьера кожи является причиной ее повышенной чувствительности, а его восстановление – главный шаг для поддержания ее здоровья и устойчивости.
Когда речь идет о генетике
Если кожа чувствительная с рождения, например, есть склонность к атопическому дерматиту, то здесь речь идет о генетике и повлиять на это невозможно. В таком случае отсутствует конкретный провокатор, единственное верное решение – обеспечить правильный уход за кожей для поддержания ее липидного барьера и успокоения. Необходимо подбирать только мягкие средства для очищения, увлажняющие тоники для восстановления липидного барьера и восстановления pH баланса кожи, а также продукты с церамидами. Важно, чтобы в косметике были успокаивающие кожу компоненты, такие как пантенол, растительные экстракты календулы, ромашки, алоэ Вера и специальные пептиды, направленные на снижение чувствительности кожи.
Кроме того, помочь такому организму нужно и изнутри, обеспечивая его компонентами, необходимыми для построения собственного липидного барьера. Рацион питания должен быть богат полезными жирами, такими как лосось, орехи, холоднопрессованные масла, авокадо, льняные семечки и конопляное семя. Именно липидный барьер обеспечивает естественную защиту кожи и помогает ей противостоять и таким природным факторам как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и жара.
Какую косметику подобрать
Вообще выбор средств для ухода за чувствительной кожей играет ключевую роль. Обладательницам такого типа кожи нужно быть особенно внимательным к содержимому своей косметички. Необходимо избегать средств с агрессивными химическими добавками, отдавая предпочтение гипоаллергенным продуктам. Утром кожу лучше очищать используя молочко. Вечернее очищение тоже должно быть мягким, без сульфатов. Демакияж выполняется в два этапа: гидрофилка и пенка или гель. А если кожа без косметики, то достаточно геля. Тонизирование не обязательный этап в уходе за кожей, но если в бьюти-рутине он есть, то лучше обратить внимание на наличие успокаивающих компонентов в таких средствах. И никаких спиртовых лосьонов. Выбранные сыворотки должны быть направлены на укрепление сосудов, успокоение и увлажнение кожи. Чему нужно сказать нет? Скрабам нет и еще раз нет. Его частички только усугубят состояние кожи, поэтому, если необходимо, предпочтение лучше отдать мягким энзимным пиллингам. Также важно выбирать средства, которые не содержат ароматизаторов и красителей, поскольку они могут вызывать раздражение. Ну и обязательно стоит отметить такой важный шаг, как защита от солнца. Используйте солнцезащитные средства с высоким уровнем – SPF50, предназначенные специально для чувствительной кожи, чтобы защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей
Забота о чувствительной коже – это не только уход, но и забота о своем здоровье. Следуя этим простым рекомендациям, можно сохранить здоровье и красоту кожи на долгие годы.