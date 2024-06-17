Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня
2946

Лето – время тепла, счастья, веселья. Проведите его вместе с лучшими событиями из подборки "Дни.ру".

СКОРО

Николай Носков

Неповторимая уникальная манера исполнения, мужество, благородство и песни, которые неизменно становятся хитами, – это и есть секрет феноменального многолетнего успеха. Николай Носков пользуется неизменным вниманием и любовью зрителя. В программе не только хиты – "Это здорово", "Паранойя", "Дай мне шанс", "Я тебя люблю", но и и новые композиции. Поклонников ждет по-настоящему живая, незабываемая атмосфера летнего концерта. Специальный гость: IVAN

12 июля, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

"Вклад многонационального народа Узбекистана в победу над фашизмом"

В пяти витринах, установленных в сквере, разместятся фотографии, документы, экспонаты, рассказывающие об участии Узбекистана во Второй мировой войне и неоценимом вкладе в разгром фашизма. В сопроводительных материалах будет не только сухая статистика, но и личные истории, рассказывающие о том, как обычные люди становились героями. Выставка рассказывает и об участии учёных Узбекистана в советском атомном проекте — поиске урановых руд и пуске Чирчикского завода, производившего "тяжелую воду". Познакомиться с экспозицией можно будет в любое удобное время, круглосуточно.

Круглосуточно, Ильинский сквер, (метро "Китай-город").

"Федор Конюхов. На всех полюсах"

Эта выставка раскроет всю глубину и масштаб личности Федора Конюхова. Акцент в экспозиции будет сделан на живописных полотнах – живом свидетельстве его впечатлений от экспедиций, также на выставке будут представлены литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Неповторимым аудио-сопровождением станут дневниковые записи Конюхова из его экспедиций, записанные самим путешественником на диктофон.

С 20 июня, Подземный музей парка "Зарядье".

Фото: пресс-служба

АУКЦИОН

"Итальянский альбом"

Знаменитый "Итальянский альбом" Карла Брюллова, состоящий из 33 графических работ, происходящий из собрания Стефании и Льва Витгенштейнов — близких знакомых художника и "Крымский пейзаж" кисти Ивана Айвазовского будут выставлены на торги Аукционного дома Artinvestment, которые пройдут в онлайн формате с 24 по 28 июня 2024 года. Произведения экспонируются в выставочном пространстве Artinvestment.

До 28 июня, Гороховский переулок, 7.

КОНЦЕРТ

"Ангел белых роз"

В концерте, который организовали друзья и соавторы Юрия Шатунова во вторую его годовщину, примут участие Игорь Маркс, Андрей Картавцев, Ксения Малинари, Юрий Титов и другие артисты. "Это возможность вновь окунуться в атмосферу творчества нашего любимого кумира, где друзья и музыканты, которые шли вместе с Юрой по творческому пути, поделятся воспоминаниями и интересными историями из жизни, а также исполнят песни, посвященные Юре и написанные для Юры", – рассказал организатор Николай Ларин.

23 июня, "Вегас Сити Холл".

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиции и современность"

Художники со всех континентов из более чем 20 стран мира приедут в Москву, что утвердит международный статус нашей страны как одного из важнейших мировых культурных центров. Свои работы представят авторы из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Эквадора, Омана, Сербии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, США, Великобритании и других государств. Отдельной экспозицией будет представлено искусство Африки, интерес к которому сейчас растет во всем мире, а работы африканских художников считаются одними из самых интересных для инвестирования.

С 20 июня, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

Выпускные концерты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Почти три века в Академии, благодаря уникальной методике преподавания, развивается блистательное мастерство танца. Среди её выпускников – выдающиеся балерины и танцовщики Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина…

19 и 20 июня, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба / Андрей Лушпа

ФИЛЬМ

"Мой любимый чемпион"

Главную роль в картине Александра Данилова исполнила Василиса Коростышевская. В фильме также сыграли Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев. в центре сюжета фильма -13-летняя девочка Саша и ее лучший друг, конь Джонатан. Только он может разделить с Сашей ее радости, потери и надежды.

В кино с 27 июня.

Фото: пресс-служба

Телеграм канал

17 июня 2024, 16:33
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом
Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске"). Светлане Кузнецовой 39 лет.

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень
Ксения Бородина удивила своих поклонников. Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе.

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг
В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин. Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет.

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала
Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи. Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию.

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная
Что случилось с Григорием Лепсом? Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой.

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала
Марина Максимова (Абросимова) решила закончить отношения своеобразным способом. Российская певица МакSим в последнее время редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук