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Пятница 2 августа

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"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев

"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев
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Николай Расторгуев стал гостем церемонии вручения наград Премии МУЗ ТВ. Этот праздник музыки вернулся к зрителям спустя два года. И собрал лучших из лучших. За кулисами с лидером группы "Любэ" встретился корреспондент "Дни.ру".

Николай Расторгуев по сей день много работает. Сейчас, например, готовится к гастролям по Подмосковью. Живет же он постоянно за городом – говорит, что ему важна близость к водоему и возможность гулять на свежем воздухе. Следит 67-летний артист и за своей физической формой. "Регулярно хожу в зал, раза два-три в неделю", – похвастался музыкант.

"Я не устаю и просто полежать мне не хочется, – уверяет он. – Всю жизнь работаю, и так будет до гробовой доски". Напомним, в 2009 году у артиста была обнаружена хроническая почечная недостаточность в запущенной стадии и Расторгуеву была пересажена донорская почка. А в 2017-м ему диагностировали аритмию.

Фото: Дни.ру

У Николая Вячеславовича два взрослых сына – 46-летний Павел от первого брака и 30-летний Николай от второго. От старшего сына у музыканта есть 19-летняя внучка Соня. "Она сегодня живет отдельно, учится, надеюсь, что кем-то станет", – говорит Расторгуев. Правда, о стране сегодня проживания взрослой внучки певец предпочитает не говорить. По его мнению, для посторонних – это лишняя информация.

Телеграм канал

17 июня 2024, 10:58
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

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