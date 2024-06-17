Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе

Группа "Иванушки International" появилась на "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". А за кулисами с Кириллом Туриченко – одним из участников популярного коллектива – встретился корреспондент "Дни.ру".

20 июня в прокат выходит выходит фильм "В тур с "Иванушками". А уже сейчас музыканты думают о съемке сериала, рассказывающего про становление бойз-бенда.

"Я одиннадцать лет говорил о необходимости съемки такой картины, – признался Кирилл Туриченко. – В сериале, который мы запускаем в работу в будущем году, будет три сезона. Первый посвящен Игорю Сорину (вокалист в 1995-1998 годах – Прим. ред.), Второй – Олегу Яковлеву (вокалист с 1997 по 2013 годы – Прим. ред.). А третий сезон будет рассказывать о той поре, когда я уже пришел в группу (с 2013 года – Прим. ред.). Мы там сами играть не будут – там будут играть нас".

В будущем году "Иванушкам" исполнится 30 лет. По мнению Туриченко, пришла пора раскрыть некоторые неизвестные стороны жизни коллектива. "Зрители узнают истории, которые мы рассказываем друг другу в гримерках, – пояснил Кирилл. – Узнают, как в группу приходил тот или иной участник. Ведь началось все с того, что композитор и продюсер Игорь Матвиенко увидел высокого Андрея Григорьева-Апполонова в сочинском театре мод. А Андрей уже привел в группы Игоря Сорина, с которым когда-то работал в мюзикле".

Раскрыл Туриченко и тщательно хранимую 30 лет тайну о проектном составе и названии коллектива. "Группа должна была состоять из трех ребят и двух девушек, – сообщил он. – При этом коллектив планировали называть "Карандаши". Но девушек найти не удалось, и в итоге группа стала состоять только из парней".

А название "Иванушки" было придумано Германом Витке. Когда этот знаменитый автор песен вошел в студию, то, увидев участников группы, удивленно сказал: "Что это за Иванушки такие?"