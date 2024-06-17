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Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе

Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе
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Группа "Иванушки International" появилась на "Премии МУЗ ТВ 2024: Возвращение". А за кулисами с Кириллом Туриченко – одним из участников популярного коллектива – встретился корреспондент "Дни.ру".

20 июня в прокат выходит выходит фильм "В тур с "Иванушками". А уже сейчас музыканты думают о съемке сериала, рассказывающего про становление бойз-бенда.

"Я одиннадцать лет говорил о необходимости съемки такой картины, – признался Кирилл Туриченко. – В сериале, который мы запускаем в работу в будущем году, будет три сезона. Первый посвящен Игорю Сорину (вокалист в 1995-1998 годах – Прим. ред.), Второй – Олегу Яковлеву (вокалист с 1997 по 2013 годы – Прим. ред.). А третий сезон будет рассказывать о той поре, когда я уже пришел в группу (с 2013 года – Прим. ред.). Мы там сами играть не будут – там будут играть нас".

В будущем году "Иванушкам" исполнится 30 лет. По мнению Туриченко, пришла пора раскрыть некоторые неизвестные стороны жизни коллектива. "Зрители узнают истории, которые мы рассказываем друг другу в гримерках, – пояснил Кирилл. – Узнают, как в группу приходил тот или иной участник. Ведь началось все с того, что композитор и продюсер Игорь Матвиенко увидел высокого Андрея Григорьева-Апполонова в сочинском театре мод. А Андрей уже привел в группы Игоря Сорина, с которым когда-то работал в мюзикле".

Раскрыл Туриченко и тщательно хранимую 30 лет тайну о проектном составе и названии коллектива. "Группа должна была состоять из трех ребят и двух девушек, – сообщил он. – При этом коллектив планировали называть "Карандаши". Но девушек найти не удалось, и в итоге группа стала состоять только из парней".

А название "Иванушки" было придумано Германом Витке. Когда этот знаменитый автор песен вошел в студию, то, увидев участников группы, удивленно сказал: "Что это за Иванушки такие?"

Телеграм канал

17 июня 2024, 08:34
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием

Многочисленных гостей встречали мимы и аккордеонист, наигрывавший французские песни, так как именинник выбрал для своего торжества эту стилистику.
Певца поздравил его продюсер Игорь Матвиенко.
Художник-шаржист молниеносно рисовал карандашом забавные портреты знаменитостей.
Коллега виновника торжества по группе "Иванушки" Кирилл Андреев.
Кирилл Туриченко и Игорь Матвиенко.
Рыжий "Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Портрет от шаржиста достался и Кириллу Андрееву.
Красавица-жена Андрея Григорьева-Аполлонова Мария и Кирилл Туриченко совпали по цвету нарядов.
Кирилла Андреева на празднике сопровождала жена Лола.
В свое время Кирилл Туриченко пришел в группу "Иванушки" на замену выбывшему Олегу Яковлеву.
Именинник является самым молодым участником коллектива.
На праздник заглянул и звезда "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев.
Телеведущий щедро одарил исполнителя.
Звезда 90-х Шура удивил народ странным нарядом.
Обаятельный певец трогательно поздравил Кирилла.
Грустный Александр Стриженов пришел в караоке без жены и дочки.
Однако режиссер заметно повеселел в компании Рыжего "Иванушки".
На мероприятии выяснилось, что актриса Сабина Ахмедова прекрасно поет.
Загорелый Джиган тоже недавно вернулся с отдыха.
Солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов.
Певец Коля Серга со спутницей.
Юлия Барановская выбрала обтягивающий ярко-красный костюм.
Новый бойзбенд продюсерского центра Игоря Матвиенко "Лови".
Сабина Ахмедова и Анастасия Гребенкина.
Леди в красном: Юлия Барановская и Мария Григорьева-Аполлонова.
Ради бывшей жены Андрея Аршавина именинник совершил настоящий подвиг. Он собственноручно нарезал десять(!) килограммов винегрета, который телеведущая оценила на высший балл.
Саша Савельева и Саша Попова из группы "Фабрика".
Андрей Григорьев-Аполлонов и Светлана Ходченкова.
Кирилл Андреев получал удовольствие от вечера.
Солистки "Фабрики" спели с именинником.
Юлия Барановская сняла на телефон, как замечательно поет Кирилл Туриченко.
Вечеринка завершилась выносом в зал огромного торта, выполненного в виде главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.
Башню счастливый Туриченко первым делом и надкусил.

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