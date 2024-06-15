Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила!

"Беременность? Не заметила" – восклицает Анастасия Волочкова, которая и не такое могла!



Балерина Настя, привыкшая к вниманию публики, удивила историей о своей беременности. В автобиографии "История русской балерины". Не заметила, представляете, не заметила.

[2005-й] Волочкова вся в работе: репетиции "Корсара", гастроли, выступления. График— плотный, график напряженный. И вдруг – беременность! «Смешно, но факт. Не заметила», – повторяет балерина, словно сама себе не веря. Физические нагрузки, контроль над телом – и такой сюрприз!

Растерянность, смятение. Как быть с премьерой? Как подвести Григоровича? "Но танцевать буду столько, сколько смогу!" – решительно и по-волочковски заявляет свое "буду" Настя. Беременность— беременностью, а сцена – это святое!

И она танцевала! Репетировала, летала на гастроли и даже снялась в клипе на девятом месяце! Волочкова не из тех, кто сдается! „Беременность... не заметила“, – смеется она. И в этой истории – вся Настя Волочкова: сильная, восклицающая, удивляющая своим "танцующе-беременным" путем!