Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир

Ее голос чистый, как заповедный родник, но также и сильный, как удар. "Первая леди джаза" не просто исполняла музыку, а делала невозможное – показывала душу через совершенство недостижимого. По случаю дня памяти певицы, которой нет уже 28 лет, редакция "Дни.ру" говорит о невероятном таланте и настоящей любви: как Элла Фитцжеральд покорила мировую общественность.



С первого дня своей жизни, которая по воле случая или, вероятно, волею высших сил началась в простой семье в Вирджинии, Элла Джейн Фитцджеральд редко была без дела. С первых лет ей приходилось самой покорно сносить несовершенство национального общества. Говорить о ней как о леди тогда было рано. Но чистота души, вера и сила музыкального таланта помогали мириться, как заповедовал всевышний, не останавливаясь на достигнутом. Музыка стала ее настоящей любовью, а хор при храме — рождением великих начал. Не достигнув и 18 лет голосистая Элла Фитцжеральд потеряла мать, но вскоре за этим ударом судьба сделает подарок — приведет на сцену театра. Стоя на театральной сцене впервые, певица снова и снова трогала душу, исполняя непростую музыку.

Новую жизнь будущей леди джаза породил до невозможности счастливый случай. Невероятно! Начальнику оркестра Чику Уэббу Элла Джейн показалась талантливой и настоящей находкой для сценического дела. Началась эпоха свинга, и на редкость чистейший в своем совершенстве голос Эллы Джейн покорил Америку. "A-Tisket, A-Tasket", "Undecided" – эти музыкальные хиты в исполнении оркестровой подопечной Чика Уэбба и сделали из нее первую леди джаза, которая вскоре покорила мир, что никому не удавалось прежде именно с такой новизной.

Рождение великой певицы именно в эпоху свинга стало показателем редкого дара — которым стал ее голос. Стоя на сцене, она показывала талант джазовой импровизации, имитации инструментов, давшей начало неведомой ранее, новой технике "скэт". Она была уже та, что в хоре при храме, и в наши дни говорить о ней, как о леди, стоит с оговоркой, что эпохальный голос Эллы Джейн не только покорил Америку, но и сильно ударял по "высшим мира сего" и национальному эго американского общества.

Музыкальные хиты в исполнении великой певицы из Вирджинии особенно отличались из-за ее диапазона в 3 октавы Элла Фитцжеральд делала народ невозможно счастливым в дуэтах Луи Армстронгом, а исполненные ей "Porgy and Bess", "Ella and Louis Again" и более 200 музыкальных альбомов день ото дня остаются в памяти мировой музыки. Первая леди джаза получила 13 премий "Грэмми", Национальную Медаль Искусств Америки – что лишь малая часть ее невероятного вклада в музыку тех лет.