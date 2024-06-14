"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в столичном Дворце молодежи идет с декабря 2022 года. За это время его посмотрел один миллион зрителей – рекорд для российского театрального проката. За кулисами юбилейного спектакля по песням группы "Секрет" его звезда Анастасия Стоцкая сделала неожиданное признание.

Поддержать Анастасию Стоцкую пришел Филипп Киркоров. Когда-то у них были яркие дуэты, но теперь они, как и вообще эстрада, у Насти в прошлом. "Мне хорошо в театре, – призналась она корреспонденту "Дни.ру". – Я работаю в нескольких мюзиклах – в МДМ, в театре Российской армии, в конгресс-центре на Вернадского. И без эстрады я вовсе не скучаю".

Стоцкая объяснила свое решение сосредоточиться только на музыкальном театре. "Я не считаю себя суперпевицей, – пояснила она. – Я больше актриса, которая поет (окончила актерский факультет Российской академии театральных искусств по специальности "Актриса театра и кино" – Прим. ред.). Это мне ближе. Я попробовала эстраду, но поняла, что это не моя история. И прекрасно чувствую себя в стенах театра".

У 41-летней Стоцкой подрастают двое детей. Но она не хочет, чтобы они шли по ее стопам и становились актерами. "Для мальчика это слишком зависимая профессия (сыну актрисы Александру скоро 13 лет – Прим. ред.), а девочка (дочери Вере 7 лет – Прим. ред.) еще маленькая, она занимается шахматами, балетом, играет на гитаре и рисует. Я для них не звезда, а просто мама. Хотя все мюзиклы с моим участием они видели по несколько раз".