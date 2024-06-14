"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию

Кинофильм Григория Александрова "Волга-Волга"(1938) – это искрометная музыкальная комедия СССР, ставшая классикой советского кинематографа. Лента посвящена самодеятельному искусству и высмеивает бюрократизм, препятствующий его развитию.



Сюжет разворачивается в маленьком волжском городке Мелководске, где каждый житель – кладезь талантов. Однако увлечённость искусством не находит поддержки у местного бюрократа Бывалова (Игорь Ильинский), стремящегося контролировать каждый аспект жизни горожан.



Битва за самодеятельность

В основу кино легла актуальная для того времени тема: поддержка непрофессиональной творческой деятельности народа, главной помехой для которой был бюрократизм. Александров вспоминал: "Самодеятельному творчеству масс уделялось большое внимание. А многие не понимали его значения..."

Яркие образы и искрометный юмор

Противостояние бюрократии и творческого начала воплощается в столкновении двух ярких персонажей – чиновника Бывалова и неунывающей почтальонши Дуни Петровой по прозвищу Стрелка (Любовь Орлова).

Стрелка – душа фильма, заводила и выдумщица, которая заражает всех своим энтузиазмом. Она доказывает Бывалову, что в Мелководске полно талантов, демонстрируя умения: поет арию Татьяны, читает стихи из "Демона", танцует лезгинку.

Бывалов же – собирательный образ бюрократа, чьи фразы стали крылатыми: "Я не могу заниматься каждой балалайкой в отдельности", "Владея музыкальной культурой и лично зная товарища Шульберта". Игорь Ильинский гениально воплотил этот образ, сделав его одновременно смешным и узнаваемым.

Музыка как отражение народного духа

Важную роль в фильме играет музыка Исаака Дунаевского на стихи Лебедева-Кумача. Песни передают атмосферу радости и оптимизма, присущую народному творчеству. Финал фильма, где ноты песни о Волге, написанной Стрелкой, подхватывает весь народ, звучит как гимн неугасимой творческой силе.

Трудности съемок и триумф фильма

Съемки "Волги-Волги" проходили на природе. Сначала от города Горького (ныне Нижний Новгород) продвинулись на Каму —к Сарапулу и Перми. Затем — к Жигулевскому водохранилищу. Режиссер стремился к максимальной достоверности, что потребовало от съемочной группы немалых усилий в каждой географической точке.

Несмотря на сложности, фильм был снят быстро. После премьеры "Волга-Волга" вызвала неоднозначную реакцию критиков, но была удостоена Сталинской премии первой степени. Советский кинопроект полюбился зрителям и стал одной из самых популярных советских комедий.

Интересные факты:

Сцена, где Бывалов прыгает с парохода в ледяную воду, получилась только на седьмом прыжке.

Сталин, большой поклонник фильма, знал наизусть многие реплики и шутки.

В 1942 году Сталин подарил копию кино СССР президенту Рузвельту. По легенде, Рузвельт усмотрел в песне про пароход "Севрюга" намек на медлительность США в открытии второго фронта.