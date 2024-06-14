Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни

Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни
3215

Их называли самой красивой парой советского кино. Он – яркий, темпераментный, любимец публики. Она – утонченная красавица с глазами цвета неба. Два полюса притяжения, чья совместная история любви и расставания до сих пор волнует сердца как поклонников, так и недоброжелателей, как завистников, так и добрых друзей.

Актер был душой компании, покорителем женских сердец, звездой "Ленкома". Актриса — воплощением женственности и притягательности, но не прима театральной сцены СССР! Их история любви, начавшаяся с романтичной встречи и увенчанная скромной свадьбой, поначалу казалась сказкой. Только Абдулов, увы, не оправдал ожиданий. За кулисами кипели страсти и падали слезы отчаяния. В частности, Алферовой. В быту супруги снимали маски, становясь далекими от безупречных экранных кинообразов.

Кадр из фильма "С любимыми не расставайтесь" (1979) / Киностудия им. Горького

Ирина, выросшая в интеллигентной семье юристов, с детства впитывала творческую атмосферу Новосибирского академгородка. Несмотря на яркую внешность, она предпочитала не выделяться, словно предчувствуя, что слава и признание придут к ней не сразу.

Кадр из фильма "С любимыми не расставайтесь" (1979) / Киностудия им. Горького

Путь звезды СССР в искусстве кино – это цепь противоречий. Легко поступив в ГИТИС, она чуть не была отчислена за "неспособность играть любовь". Не получив поддержки мужа в продвижении по карьерной лестнице, она добилась признания собственным талантом.

Режиссер "Мушкетеров" Георгий Юнгвальд-Хилькевич, считавший Алферову навязанной ему актрисой, был вынужден признать успех ее Констанции Бонасье. Несмотря на то, что он пытался "подтянуть" ее индивидуальность под свое видение, зрители полюбили именно образ, созданный Ириной.

Театр "Ленком" стал вторым домом для Абдулова. Но его спутница жизни долгие годы оставалась в тени. Подобно стойкому оловянному солдатику, она не сдалась. Иосиф Райхельгауз, режиссер театра "Школа современной пьесы", разглядел в ней "тайфун" и "бешенство риска". Здесь Ирина расцвела, сыграв на одной сцене одну роль Аркадиной в трех совершенно разных амплуа.

Супружеский союз Алферовой и Абдулова, полный любви и страсти на экране, в реальности оказался далек от совершенства. Александр, сияющий в лучах славы и окруженный толпами влюбленных поклонниц, не спешил ни помогать жене в карьере, ни прощаться с образом мачо ради семьи. Ирина же, привыкшая всего добиваться сама, устала от невысказанных обид и отсутствия поддержки. Быть одним целым, а не просто казаться, уже не получалось.

Кадр из т/c "Капкан" (2007)

Однако расставание не поставило крест на их творческом дуэте. После распада СССР, в России, они продолжали играть вместе. Творить любовь, уже ставшую не только цельным горячим воспоминанием для обоих, но и частью биографии каждого из них, и даже частичкой истории кинематографа для каждого бывшего гражданина СССР. Ирина нашла семейное счастье с Сергеем Мартыновым, который на 1 год ее моложе. Сейчас ей — 73, ему — 72 года. Александр же познал счастливые моменты с новой, и уже последней избранницей, Юлией Игнатенко. Жизнь отмерила Абдулову после свадьбы всего 2 года на этой земле.

Телеграм канал

14 июня 2024, 03:21
Кадр из т/c "Капкан" (2007)
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие роли Ирины Алферовой

"Три мушкетера", роль Констанции
"С любимым не расставайтесь", роль Кати Лавровой
"Ночные забавы", роль Анны Силиной
"Ермак", роль Алены
"Высший класс", роль Веры
" Предчувствие любви", роль Лены
"Волшебник Лала", роль Ирис
"Без видимых причин", роль Нины Плюсниной
"Пароль знали двое", роль Ирины Кабардиной

По теме

"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова

"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом
Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске"). Светлане Кузнецовой 39 лет.

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень
Ксения Бородина удивила своих поклонников. Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе.

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг
В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин. Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет.

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала
Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи. Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию.

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная
Что случилось с Григорием Лепсом? Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой.

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала
Марина Максимова (Абросимова) решила закончить отношения своеобразным способом. Российская певица МакSим в последнее время редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук