Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни

Их называли самой красивой парой советского кино. Он – яркий, темпераментный, любимец публики. Она – утонченная красавица с глазами цвета неба. Два полюса притяжения, чья совместная история любви и расставания до сих пор волнует сердца как поклонников, так и недоброжелателей, как завистников, так и добрых друзей.



Актер был душой компании, покорителем женских сердец, звездой "Ленкома". Актриса — воплощением женственности и притягательности, но не прима театральной сцены СССР! Их история любви, начавшаяся с романтичной встречи и увенчанная скромной свадьбой, поначалу казалась сказкой. Только Абдулов, увы, не оправдал ожиданий. За кулисами кипели страсти и падали слезы отчаяния. В частности, Алферовой. В быту супруги снимали маски, становясь далекими от безупречных экранных кинообразов.

Ирина, выросшая в интеллигентной семье юристов, с детства впитывала творческую атмосферу Новосибирского академгородка. Несмотря на яркую внешность, она предпочитала не выделяться, словно предчувствуя, что слава и признание придут к ней не сразу.

Путь звезды СССР в искусстве кино – это цепь противоречий. Легко поступив в ГИТИС, она чуть не была отчислена за "неспособность играть любовь". Не получив поддержки мужа в продвижении по карьерной лестнице, она добилась признания собственным талантом.

Режиссер "Мушкетеров" Георгий Юнгвальд-Хилькевич, считавший Алферову навязанной ему актрисой, был вынужден признать успех ее Констанции Бонасье. Несмотря на то, что он пытался "подтянуть" ее индивидуальность под свое видение, зрители полюбили именно образ, созданный Ириной.

Театр "Ленком" стал вторым домом для Абдулова. Но его спутница жизни долгие годы оставалась в тени. Подобно стойкому оловянному солдатику, она не сдалась. Иосиф Райхельгауз, режиссер театра "Школа современной пьесы", разглядел в ней "тайфун" и "бешенство риска". Здесь Ирина расцвела, сыграв на одной сцене одну роль Аркадиной в трех совершенно разных амплуа.

Супружеский союз Алферовой и Абдулова, полный любви и страсти на экране, в реальности оказался далек от совершенства. Александр, сияющий в лучах славы и окруженный толпами влюбленных поклонниц, не спешил ни помогать жене в карьере, ни прощаться с образом мачо ради семьи. Ирина же, привыкшая всего добиваться сама, устала от невысказанных обид и отсутствия поддержки. Быть одним целым, а не просто казаться, уже не получалось.

Однако расставание не поставило крест на их творческом дуэте. После распада СССР, в России, они продолжали играть вместе. Творить любовь, уже ставшую не только цельным горячим воспоминанием для обоих, но и частью биографии каждого из них, и даже частичкой истории кинематографа для каждого бывшего гражданина СССР. Ирина нашла семейное счастье с Сергеем Мартыновым, который на 1 год ее моложе. Сейчас ей — 73, ему — 72 года. Александр же познал счастливые моменты с новой, и уже последней избранницей, Юлией Игнатенко. Жизнь отмерила Абдулову после свадьбы всего 2 года на этой земле.