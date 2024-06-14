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Пятница 2 августа

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Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко

Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко
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Сегодня, 14 июня 2024 года, в дверь Регины Тодоренко стучится праздник, ведь 34 года назад "аист принес" ее родителям. И хотя принято считать, что день рождения – это повод сыпать комплиментами и петь дифирамбы, порой именно трудности закаляют и дают стимул ухватить "птицу счастья" за хвост. Поэтому "Дни.ру" решили вместе с вами вспомнить о том, какие удары судьбы пришлось сносить одной из самых ярких звезд на небосклоне отечественного шоу-бизнеса.

Первый удар настиг ее 4 года назад — в 2020-м. Год стал переломным, и знаменитая одесситка едва ли не осталась у разбитого корыта. Если прежде ее имидж говорил о взлетевшей карьере телеведущей, певицы и блогера, то неосторожные слова о домашнем рукоприкладстве перечеркнули накопленную годами репутацию. Регина Тодоренко выдавила колкие замечания в адрес женщин, которые попали под давление тиранов. Тем самым она вызвала шквал критики и сама себе вырыла яму.

Это досадное недоразумение продемонстрировало, как легко наломать дров и остаться с носом. Несмотря на последующие извинения и попытки исправить ситуацию, звезда замарала честь и лишилась почетной награды "Женщина года", а также столкнулась с разрывом рекламных контрактов.

Коллаж: "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Такой поворот событий не только выбил почву из под ног Тодоренко, но и стал краеугольным камнем. Шоу-бизнес получил сигнал, призывая любимцев публики взвешивать каждое слово, ведь даже невинная на первый взгляд фраза может разрушить былое могущество до основания.

Второй удар судьбы не заставил себя долго ждать. В 2021 году ведущая распахнула душу со словами о витилиго. Звезда схлопотала неизлечимое кожное заболевание, которое проявляется нарушением пигментации кожи. В аккаунте Тодоренко не только излила чувства, но и выставила напоказ последствия диагноза.

Этот горький опыт сыграл роль в жизни Регины. Несмотря на то, что недуг спустил с небес на землю, Артистка нашла в себе силы не только подняться с колен, но и завести оживленный разговор о проблеме, подставляя плечо другим людям, которых сразили невзгоды.

Третий удар оказался самым болезненным и безжалостным. Сейчас телезвезда – дважды мама, но в ее жизни была еще одна беременность, которая закончилась выкидышем. О сокровенной потере Регина Тодоренко проговорилась уже после рождения второго сына — Мирослава. Кроха появился на свет в 2022 году, в ванне, прямо на глазах у трехлетнего брата — Майкла.

Невынашивание плода оставило рваную рану на сердце звезды. Но даже потерпев фиаско она не отчаялась. Фортуна повернулась к ней лицом и наградила вторым ребенком, при этом любезно приложив к сердцу подорожник.

Несмотря на все испытания, Регина Тодоренко продолжает сиять на Олимпе российского шоу-бизнеса и задувает именинные свечи. Она не просто счастлива в браке с Владом Топаловым и воспитывает двоих сыновей, но и трансформирует свой опыт в творчество, вдохновляя миллионы женщин не только на родине в Одессе, но и в самых разных городах мира.

Регина не побоялась публично говорить о своих ошибках и поражениях, доказав, что под покровом успешной теледивы бьется сердце сильной личности, способной превращать удары судьбы в ценные уроки. Порой золотая лестница к счастью может быть опасна, но именно решимость взмахнуть крыльями после падений, принимая себя и свой опыт во всей полноте становится источником жизненных сил.

Телеграм канал

14 июня 2024, 00:03
Коллаж: "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

Поэтесса Светлана Егорова и певец Влад Топалов.
Актриса Наталья Медведева.
Певица Виктория Дайнеко.
Актер Станислав Дужников с дочкой Устиньей.
Певица Зара с сыновьями Даниилом и Максимом.
Актриса Екатерина Шпица с сыном Германом.
Ведущая Ирина Муромцева с дочкой Александрой.
Актриса Любовь Аксенова.
Актриса Евгения Добровольская.

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