Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи

SPF играет ключевую роль в защите кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, преждевременного старения, пигментации и даже развития рака кожи. Однако, многие сталкиваются с дилеммой: как правильно сочетать использование средств с SPF с макияжем, особенно с тональным кремом? На этот вопрос ответила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.



Сначала давайте разберемся, что представляют собой SPF и тональный крем. SPF – это ингредиент, который защищает кожу от УФ-лучей, а тональный крем, предназначен для выравнивания тона кожи, скрытия недостатков и создания идеального макияжа. Казалось бы, эти два продукта не должны конфликтовать друг с другом, но иногда неправильное сочетание или нанесение может привести к нежелательным результатам.



Как подружить крем с SPF и тональный

Как наносить санскрин, если пользуешься тональными средствами? Важно помнить несколько простых правил для успешного сочетания SPF и тонального крема. Порядок такой: всегда начинаем с основного ухода – это может быть тонер, сыворотка или крем. Затем нанести средство с SPF, дать коже полностью его впитать – обычно достаточно двух-трех минут – это важно для ее эффективной защиты. И только после этого нанести тональный крем. То есть главное правило – сначала крем с SPF, а затем тональное средство. Отдать предпочтение лучше крему с легкой текстурой, который хорошо сочетается с выбранным SPF и не создает эффекта маски. Ведь некоторые продукты могут при взаимодействии между собой создавать неоднородный оттенок или текстуру. Нет конкретных рекомендаций, как избежать подобного результата. В-первую очередь, ориентируйтесь на свои ощущения и реакцию кожи. Если ей комфортно и устраивает оттенок – значит все в порядке. И в условиях города, где мы наносим макияж на длительное время, делаем выбор в пользу SPF кремов с фильтрами нового поколения, которые не требуют обновления до 8 часов. А вот на пляже, где солнце очень активно и даже кремы нового поколения нужно обновлять каждые 2-3 часа макияж не наносим совсем.

Легкое решение: два в одном

Для тех, кто предпочитает более простые решения, хочет сэкономить время и обеспечить кожу дополнительной защитой можно рекомендовать использовать тональный крем сразу с SPF защитой. Сегодня огромное количество брендов выпускают тональные кремы с уже встроенным SPF. Однако, в таком случае все же рекомендовано не останавливаться на средствах с низкой степенью защиты, типа SPF12-15, а использовать тональные кремы с SPF 50 даже для города. Все дело в том, что тональный крем не наносят в том количестве, который необходим для нанесения СПФ – где должно работать правило двух пальцев, когда наносится полоска длиной с два собственных пальца на лицо, шею и уши. Тонального крема нужно значительно меньше, а значит степень защиты, при этом, у него должна быть максимальной. В противном случае, санксрин все же придется нанести. И Важный момент: фактор защиты двух средств не суммируется. В зачет идет наибольший. Это значит, что нанося крем с SPF 20 и тональный крем со встроенным SPF-10, защита не будет равной SPF 30. Будет работать SPF 20. А вот заменить тональный крем легко можно минеральной пудрой, она зачастую тоже содержат SPF защиту, последовательность в этом случае такова – сначала SPF крем, а потом пудра.

Сочетание SPF и тонального крема – это не только способ обеспечить кожу защитой от УФ-лучей, но и создать безупречный макияж. Следуя простым правилам и экспериментируя с различными продуктами, можно достичь идеального баланса между защитой и красотой вашей кожи.