"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию

Ксения Анатольевна вышла на связь 11 июня в своем аккаунте в соцсети. Она разместила пост о важности поддержки. Также звезда заявила, что занимается реабилитацией. Речь идет о восстановлении здоровья ребенка: именно он является потерпевшим в резонансном деле о изнасиловании, произошедшем в Республике Тыве полтора года назад. Изучению этой проблемы Ксения Анатольевна, будучи неравнодушной, посвятила последние недели!



Как отметила Собчак, на фоне оказания медицинской поддержки важной остается информационная составляющая проблемы, коснувшейся ребенка. В сетевом аккаунте журналистка оставила пост, где отметила, что мальчику, который является потерпевшим в скандальном происшествии (случившемся в сибирской республике), на днях оказали оперативную медицинскую помощь. Ему сделали вторую операцию. Ксения установила с его мамой связь.

Более того, она проинформировала о состоявшихся съемках в Тыве: но не только чтобы помочь мальчику, а также разобраться в произошедшем. Дочь Анатолия Собчака делает ставку на усиление явного резонанса дела, хотя время не повернуть назад. Неравнодушная вышла в соцсети с заявлением о создании большого, "очень сложного" репортажа.

"Я наконец готова поделиться тем, чем мы с командой занимались в последние недели. Мы занимались съемками большого и очень сложного репортажа, посвященного делу об изнасиловании мальчика в Республике Тыве. Реабилитацией ребенка я уже занимаюсь, об этом мы писали на прошлой неделе — мальчику на днях сделали вторую операцию!", — поделилась информацией в неравнодушном заявлении звезда.

Как отметила автор поста, репортаж готов. Но создательница репортажа (Собчак) также рассказала о поиске психолога. Важно, чтобы он понимал речь, которая характерна для живущих в Тыве!

