Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году

И есть ли в столице хоть одно место, где уже сейчас можно присмотреться к будущему? Об этом в эксклюзиве "Дни.ру" рассказывает Валерия Савиных, архитектор городских пространств, специалист по благоустройству, руководитель и сооснователь бюро городской среды "SPACES".

Многоуровневый город с огромным количеством зелени и необычным ландшафтом — такой показали нам Москву образца 2124 года в фильме «Сто лет тому вперед», снятом по мотивам книг Кира Булычева. Пасторальные картинки заставили скептиков ухмыльнуться: мол, скорее в столице закончатся деревья, чем плитка.

Мы показали эти кадры архитектору, чтобы узнать: наша ли это реальность.

«Футуристические фильмы хороши тем, что их авторы стараются предсказать будущее, визуализируя информацию из различных источников», — говорит специалист Валерия Савиных.

Так что столицу будущего рисовали не «из головы». Да, это очень похоже на фантазии искусственного интеллекта, но, если присмотреться, в кадре найдется все, о чем сегодня активно спорят архитекторы, дизайнеры и эксперты по благоустройству.

«Очень много озеленения, плавных форм, — перечисляет тренды эксперт. — Город начинает развиваться не только линейно, перестает быть строго плоским, как три века назад. Он становится полноценным трехмерным пространством. Уже сейчас мы видим это в мегаполисах — чтобы обслуживать небоскребы, нужны развязки разного уровня. Над землей поднимается транспорт, железная дорога, появляется новый уровень горизонта. Так что картинку в фильме нарисовали довольно точную».

Но жить в этом многоуровневом мире мы сможем, только если его будет держать «зеленый» каркас. Архитектор уверена: скоро мы обязательно придем к тому, что надо больше сажать деревьев, чем вырубать их.

«Говорят, к 2035 году мы будем 80% процентов времени проводить в виртуальном мире. Тогда природа станет якорем, точкой возврата, заземления, которая вернет нас в реальность Футуристы точно знают, что люди не смогут жить без природы», — заключает Валерия Савиных.

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