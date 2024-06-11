"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид

Бирюзовая гладь Карибского моря, белоснежный песок, яркое солнце и… шквал критики в социальных сетях. Казалось бы, что может быть общего у райского отдыха за рубежом и гневных комментариев? Ответ прост: разменявшая шестой десяток Наталья Штурм. Особенно – недавний видеоконтент с пляжа с ее участием.



57-летняя Наталья Штурм, исполнявшая в 90-е песню “Школьный роман”, поделилась с подписчиками пляжными кадрами на острове Сен-Мартен. Она не забыла пожаловаться на капризы тропического климата. "Обгорела на солнце! Даже купальник розовым стал!" – шутливо посетовала поп-певица, — “Пока я выползала из недр пучины и манила секси-взглядом… солнце меня нещадно пришпарило”.

Казалось бы фанатам, что это лишь безобидный пост для того, чтобы поделиться впечатлениями об отпуске. Но не тут-то было! Внимание подписчиков привлек не столько загар рыжеволосой певицы, сколько ее внешний вид. Комментарии под постом озорной туристки запестрели едкими замечаниями и суровой критикой имиджа.

"Годики-то тикают и не очень смотришься на видео и фото", – подметила одна особа из списка комментаторов.

"Вся перекроилась, там ничего натурального уже нет", – продолжила за одной другая недовольная особа.

Нашлась в комментариях к видеоролику поп-дивы звездного сообщества и такие личности, которые решили дать спевшей о романе совет. А именно: как должна выглядеть и вести себя женщина, если она пересекла рубеж 50 лет.

"Можно было бы стать иконой стиля, воплощением красоты зрелого возраста, а не вот это все", — раскритиковала образ еще одна комментаторша под впечатлением увиденного.

И если на солнечные ожоги звезда музыкальной сцены посетовала с юмором, то реакция на замечания по поводу внешнего вида на видеокадрах ее не обрадовала. Однако обладательница узкой талии не уподобилась критично отреагировавшим особам и продолжила наслаждаться отдыхом под солнцем курортного Сен-Мартена! Что ж, возможно, именно в этом и кроется секрет молодости и хорошего настроения Штурм – не поддаваться на колкие замечания и жить в свое удовольствие на 5 с плюсом, шагать по белоснежному нагретому песку, смотреть на бирюзовую красоту волнующейся карибской стихии и райские пейзажи тропиков. А нетривиальный внешний вид и поведение озорной туристки из России пусть останутся на ее совести… В конце концов, главное – это улыбка и состояние души, даже если конкретно пришпарило!