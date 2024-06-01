"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами

Филиппу Киркорову идет 58-й год. Но назвать его ветераном эстрады язык не повернется – всегда в тренде, всегда актуальный, всегда модный. И его очередной творческий союз – лучшее тому подтверждение.

Секрет многолетнего успеха Филиппа Киркорова на сцене прост – он всегда идет в ногу со временем, не боится меняться, любит эксперименты. Удивляет, поражает, провоцирует. Следит за новинками в музыке, разбирается в трендах, знает вкусы аудитории. И поэтому выглядит и звучит современно.

Он не молодится, как может показаться, а просто хочет быть на одной волне с новым поколением артистов. Киркоров знает не только, "что теперь носят", как в фильме "Служебный роман", но и что теперь слушают. Отсюда его смелые коллаборации с Тимати, Анной ASTI и DAVA.

А теперь свет увидел и дуэт с Олегом Майами. Песня "Стирай" запоминается уже с первого раза, от ее припева не можешь избавиться и постоянно напеваешь его. Это, наверное, и есть признак того, что родился хит.

До сих пор Олег Майами был известен как участник "Дома-2" и 4-го сезона музыкального проекта "Голос". Все это время Филипп Киркоров к нему присматривался – он обожает талантливых людей и часто повторяет слова бывшей жены: "Бездарность пробьется сама, а таланту надо помогать".

Действительно, Алла Пугачева открыла и явила миру многих молодых музыкантов, которые сегодня считают звездами российской эстрады. Вот и Филипп Киркоров помогает талантливой молодежи. Ему благодарны Анастасия Стоцкая и Zivert, Люся Чеботина и Мари Краймбрери. Для них Киркоров – это и друг, и наставник, и сразу несколько ступенек вверх на эстрадный Олимп.

"Я на каком-то интуитивном уровне всегда чувствую талантливого человека и всегда с удовольствием ему помогу чем могу. А коллаборации с молодыми артистами — это моя фишка, моя слабость. Или наоборот моя сила", – улыбается Киркоров.

Символично, что песня со строчкой "Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май" вышла в конце мая. Но под ее звуки точно пройдет все лето. Для Майами это – огромный рывок вперед, шанс, который дается не каждому и который надо грамотно использовать. А Киркоров в очередной раз подтвердил титул короля российской эстрады – с безупречным вкусом, с огромным трудолюбием, с неизменным желанием быть впереди.