Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли

1 июня 1955 года родилась звезда советского кинематографа, а 1 июня 2024 года мы поздравляем ее с 69-летием. По случаю дня рождения народной артистки РФ "Дни.ру" рассказывают о лучших фильмах, где снялась звездная именинница.

Евгения Симонова – актриса не для всех. Ее образы – это не яркие вспышки, ослепляющие своей красотой, а тихие, глубокие омуты, в которых хочется тонуть, разгадывая их тайну. Скромность, интеллигентность, хрупкость – вот слова, которые первыми приходят на ум, когда думаешь о её героинях.

Но за этой кажущейся простотой скрывается невероятная сила и глубина. Симонова способна одним взглядом, жестом передать целую гамму эмоций: от нежности и любви до отчаяния и боли. Она не играет, а проживает каждую роль, заставляя зрителя сопереживать ее героиням, как самым близким людям.

Именно эта хрупкая сила делает Евгению Симонову идеальной исполнительницей ролей в фильмах, где на первый план выходит не экшн, а внутренний мир человека. Одной из таких картин, бесспорно, является "Афоня" Георгия Данелии (1975). История незадачливого сантехника и его платонической любви к Кате Снегиревой, трогательной и чистой девушке, трогает сердца зрителей уже не одно десятилетие.

Но было бы ошибкой считать, что талант Симоновой ограничен лишь одним жанром. Вспомнить хотя бы блестящую трагикомедию "Обыкновенное чудо" (1978), где актриса создала яркий и запоминающийся образ Принцессы, полной жизни, озорства и жажды настоящей любви.

Верность себе, умение быть разной, оставаясь при этом органичной и убедительной – вот главные составляющие успеха Евгении Симоновой. И подтверждение тому – ее роли в таких знаковых картинах, как: "В бой идут одни "старики" (1973), где она сыграла лейтенанта Машу Попову; "Школьный вальс" (1978), ставший для актрисы настоящим прорывом и раскрывший ее талант широкому зрителю; "Дети Арбата" (2004), где ей досталась роль Софьи Александровны.

Говоря о великих актрисах советского и российского кинематографа, нельзя не вспомнить таких мэтров, как Татьяна Самойлова, покорившая мир образом Веры в фильме "Летят журавли"(1957), или Любовь Орлова, блиставшая в музыкальных комедиях Григория Александрова. Нельзя забыть и о трогательной Ирине Муравьевой, создавшей галерею неповторимых образов в фильмах "Москва слезам не верит"(1979), "Карнавал" (1981) и "Самая обаятельная и привлекательная"(1985). А как не упомянуть о пронзительной игре Инны Чуриковой, чьи роли в картинах "В огне брода нет"(1967), "Начало"(1970),"Тот самый Мюнхгаузен"(1979) стали настоящими шедеврами кино!