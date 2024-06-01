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Пятница 2 августа

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Самый романтичный июнь: книжная подборка, которая растопит ваше сердце

Самый романтичный июнь: книжная подборка, которая растопит ваше сердце
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Летом вместе с хорошей книгой всегда приходят вдохновение и позитивные эмоции. Окунитесь в истории, которые заставят поверить в силу любви, нежности и романтики.

Софи Анри. Двойной латте в дождливый день (#1), 18+

Фото: пресс-служба

Главная фишка романа — прототипами героев «Двойного латте…» стали всеми нами любимые персонажи из «Принца Ардена», Рэндалл и Аврора!

Софи Анри, автор нашумевшей трилогии «Игры королей» создала еще одну невероятно теплую и уютную новинку — теперь в жанре романтической прозы! Для всех, кто обожает стекло, любовь и драму, юмор и студенческие подколы, уютные вечера с ламповой атмосферой и горячим латте! Фанатам Эммы Скотт, Тилли Коул, Лины Винчестер, КейтВэйл и всем-всем поклонникам потрясающего слога Софи Анри рекомендуется к прочтению!

Айви Харт восемнадцать, но из-за постоянных переездов у нее практически нет друзей. Первым, с кем она знакомится в новом городе, Арден-сити, становится Рэйден. Начинающий писатель и книголюб, с которым можно обсудить любые темы. У Рэйдена и Айви свои мечты и проблемы: у одного — конфликт с влиятельным отцом, у другой — травмы детства. Нашли ли они друг в друге родственную душу или все это мираж?

Дж. Уайлдер. Правила игры (#2), 18+

Фото: пресс-служба

Продолжение чувственной серии «Нарушители правил» от автора бестселлеров Дж. Уайлдер! Истории, которым по силам растопить лед!

Я влюблен в Пайпер уже много лет, но мне так и не выпал шанс признаться ей в своих истинных чувствах, ведь она сестра моего лучшего друга. Когда Пайпер снятся кошмары, я залезаю в ее комнату через окно и остаюсь рядом, охраняя ее сны. Если Маркус узнает об этом, наша дружба будет разрушена. Разум подсказывает мне вести себя как прежде, но разве можно устоять, когда по соседству живет любовь всей твоей жизни? Если бы я знал, что, сблизившись с Пайпер, разобью сердца нам обоим, я бы держался от нее подальше…

Романы о разных парах, их можно читать отдельно! «Правила игры» — страстный роман о хоккее, втором шансе и о любви, что родом из детства. Для всех, кому нравятся драматичные истории, полные испытаний, но дарящие надежду. Придется по душе поклонникам Эйвери Килан и Ханны Грейс!

Эмилия Грин. Хулиган, 18+

Фото: пресс-служба

Новинка Эмилии Грин о любви преподавательницы и студента. В Сети «Хулиган» набрал более 1,8 миллиона прочтений! Трогательный и страстный роман для всех, кому по душе троп «от ненависти до любви» в декорациях университета, а также тех, кому нравится творчество Ники Сью и Лены Сокол!

Он — мой студент. Парень, в которого влюблены все девушки университета. Пропащий мажор с порочными мыслями и дьявольским взглядом. Самоуверенный владелец клуба, куда я по стечению обстоятельств зашла прямо перед началом учебного года. Теперь единственное желание Алика — превратить мою новую работу в кошмар. Он украл мой личный дневник, и, чтобы вернуть его, мне придется сыграть по правилам хулигана в игре, где главный приз — мое сердце.

Ники Сью. Ты – моя ошибка, 18+

Фото: пресс-служба

Новинка от полюбившейся читателям писательницы романтической молодежной прозы Ники Сью! Трогательный роман о студенческой любви «Ты — моя ошибка» уже зарекомендовал себя в Сети, набрав более 520 тысяч прочтений на Литнет!

Мы встретились случайно, в пустом холодном коридоре, когда я сгорала от ненависти к бывшему. Обида захлестнула меня, и вдруг рядом появился он — загадочный, мрачный и безумно притягательный. Парень с серо-голубыми глазами стал для меня орудием мести, попыткой склеить осколки разбитого сердца. Я не хотела, чтобы нас что-то связывало, не желала даже знать его имени. Мы не должны были встретиться снова… Но оказалось, Ник учится со мной в одном университете. Теперь он не дает мне прохода. Смогу ли я забыть то, что произошло между нами? Или шагну за ним в пропасть?

Л. Дж. Шэн. Принцесса Торн, 18+

Фото: пресс-служба

История любви голливудской принцессы, отчаянно стремящейся к саморазрушению... и угрюмого телохранителя, который пытается ее спасти.

После скандального инцидента Хэлли Торн вновь попала на страницы желтой прессы. Непростительное поведение для первенца президента Америки, первого ребенка Белого дома! Поэтому Энтони Торн поставил дочери ультиматум: либо он перекроет ей финансирование и прощай расточительный образ жизни, либо она соглашается на личного телохранителя, Рэнсома Локвуда.
Теперь он вынуждает Хэлли пробовать что-то совершенно новое: перестать тусоваться, сменить имидж, найти работу…
Часть принцессы Торн хочет объяснить ему, что он заблуждается — ее уже не спасти. А другая часть? Другая часть, наоборот, хочет спасти Рэнсома.

Елена Инспирати. Любовь серого оттенка. Свет, ставший ядом (#2), 18+

Фото: пресс-служба

Продолжение интригующего фантастического романа от полюбившейся фандомуWattpad российской писательницы Елены Инспирати — ее цикл о любви между темными и светлыми набрал более 15 млн прочтений!

Аврора дала клятву темному, и это разрушило ее прежний мир. Законы светлых больше не кажутся ей совершенными, а люди вокруг идеальными. Девушка научилась лгать, а душа Брайена оказалась вовсе не такой темной, как ее убеждали. Вот только оба мира против их любви. Девушку насильно разлучают с Брайеном. Врачи проводят ряд процедур, которые стирают воспоминания о нем. С чистым сознанием Аврора возвращается к близким. Она выходит замуж за Дэйва, свою предначертанную судьбу. Но в ее снах то и дело вспыхивают фрагменты встреч с загадочным темным, отчего истерзанное сердце Авроры страдает. Она хочет разыскать его и лишь те, кто казался раньше врагами, могут по-настоящему ей помочь. Сила света выжигает Аврору изнутри, выходя из-под контроля. Границы обоих миров разрушаются, а между темными и светлыми назревает война. Но сможет ли запретная любовь рассеять мрак или погубит всех вокруг.

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1 июня 2024, 00:02
Фото: Midjourney / Дни.ру
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Фоторепортаж

5 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

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